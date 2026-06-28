मेष राशिफल 29 जून: मेष राशि आज मिलेगा रुका हुआ पैसा, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 29 जून: मेष राशि आज मिलेगा रुका हुआ पैसा, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 29 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 29 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 29 जून: दिन का रुख आपके पक्ष में जाता दिख रहा है। कामों में अटकाव कम रहेगा और मन में आगे बढ़ने का भरोसा बना रहेगा। जो लोग पिछले कुछ समय से दिशा को लेकर उलझन में थे, उन्हें अब साफ समझ आने लगेगी कि किस काम को पहले रखना है। यात्रा, सीख, सलाह और नए अनुभवों से फायदा मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। घर का माहौल भी काफी संतुलित रहेगा, क्योंकि मन के साथ-साथ परिवार से जुड़ी बातें भी संभलती दिख रही हैं। घर में सुविधा, साज-सज्जा या किसी जरूरी चीज पर ध्यान जा सकता है। बच्चों की तरफ से संतोष मिलेगा। पढ़ने वाले युवाओं का फोकस भी अच्छा रह सकता है। चंद्रमा आपके भाग्य पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत का असर जल्दी दिख सकता है। फिर भी उत्साह में अपनी राय बहुत तेज तरीके से न रखें। मंगल वाणी को थोड़ा कड़ा बना सकता है। बात सही हो, तो भी उसका अंदाज नरम रखें।
मेष राशि आज मिलेगा रुका हुआ पैसा, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में मिठास रखने के लिए यह अच्छा दिन है। जीवनसाथी या साथी के साथ किसी छोटी बात पर खुलकर बात होगी और उससे दूरी कम हो सकती है। अगर पिछले दिनों समय की कमी के कारण तालमेल बिगड़ा था, तो अब उसे सुधारा जा सकता है। प्रेम संबंधों में मिलने, बात बढ़ाने या मन की बात कहने का मौका मिल सकता है। बहुत बड़े वादे करने से बेहतर रहेगा कि सामने वाले को भरोसा और समय दें। परिवार के बीच भी आपका व्यवहार समझदारी भरा रहे, तो सम्मान मिलेगा। जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर दोनों में आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहेगी। छात्रों के लिए याददाश्त और एकाग्रता अच्छी रह सकती है, खासकर अगर वे सुबह से ही साफ प्लान बनाकर चलें। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी नई स्किल से जुड़ा काम शुरू करने के लिए मन तैयार रहेगा। नौकरी करने वालों को मीटिंग, प्रेजेंटेशन, लेखन, ट्रेनिंग या टीम को समझाने वाले काम में फायदा मिल सकता है। वरिष्ठों से बात करते समय तथ्य साफ रखें। कारोबार करने वालों को विस्तार की सोच आ सकती है, लेकिन पहले वर्तमान व्यवस्था मजबूत करें। ग्रहों का संकेत यही है कि मेहनत का फल मिलेगा, पर जल्दबाजी में दिशा न बदलें। एक काम पूरा करके दूसरा उठाना ज्यादा सही रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक है। आय के साधनों पर ध्यान रहेगा और खर्च भी उपयोगी चीजों पर हो सकता है। घर, सुविधा, बच्चों या पढ़ाई पर खर्च की संभावना है, लेकिन यह पूरी तरह बेकार नहीं जाएगा। अगर आप किसी जोखिम वाले निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो उत्साह में बड़ी रकम न लगाएं। समझदारी से सीमित कदम बेहतर रहेंगे। रुका हुआ पैसा आने की उम्मीद बन सकती है, पर समय लग सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो मन में हल्कापन रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है। मन खुश रहेगा तो शरीर भी हल्का महसूस होगा। फिर भी बाहर का खाना, अनियमित समय और कम पानी पीना थकान दे सकता है। गले, पाचन या नींद की छोटी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें। थोड़ी वॉक, हल्का स्ट्रेच और स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। मानसिक शांति के लिए देर रात तक बहस या बेकार स्क्रोलिंग से बचें।
आज की सलाह- बोलने से पहले लहजा नरम रखें और जरूरी कामों की साफ सूची बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र