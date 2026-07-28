मेष राशिफल 29 जुलाई: मेष राशि आज कमाई से ज्यादा इस 1 चीज पर दें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 29 जुलाई: मेष राशि आज कमाई से ज्यादा इस 1 चीज पर दें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 29 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 29 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 29 जुलाई: कामकाज की रफ्तार पहले से बेहतर दिख रही है। जो उलझन पिछले कुछ दिनों से मन पर बोझ बनी हुई थी, उसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। जिम्मेदारियां रहेंगी, पर उन्हें संभालने की आपकी क्षमता भी साफ नजर आएगी। खास बात यह है कि प्रभावशाली या अनुभवी लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। किसी मीटिंग, कॉल या पुराने परिचय के जरिए ऐसा संवाद हो सकता है जो आगे चलकर काम की स्थिति सुधारने में मदद करे। घर और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा, क्योंकि मन का एक हिस्सा घर की शांति पर भी टिका रहेगा। पिता पक्ष से राहतभरी खबर मिल सकती है या उनकी स्थिति पहले से संभली हुई लगेगी। वहीं माता की सेहत और आराम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। चंद्रमा काम और छवि के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदार ढंग से बीतेगा। व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन सही प्राथमिकता तय कर लें तो दिन संतोष देने वाला रहेगा।
मेष राशि आज कमाई से ज्यादा इस 1 चीज पर दें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
दिल के मामले में गर्मजोशी बनी रहेगी। साथी के साथ समय कम भी मिले, तब भी बात करने का ढंग रिश्ता मधुर बनाए रखेगा। रोमांटिक मूड रहेगा और छोटी बातों में भी अपनापन महसूस होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें जीवनसाथी का साथ सुकून दे सकता है। किसी साझा योजना, घर से जुड़ी बात या भविष्य की छोटी तैयारी पर बातचीत हो सकती है। अगर हाल में दूरी रही है तो शाम तक माहौल नरम पड़ सकता है। बस अपनी बात कहते समय आदेश देने के बजाय सुझाव का लहजा रखें।
करियर राशिफल
करियर के लिहाज से यह दिन उपयोगी साबित हो सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है, खासकर तब जब आप बिना शोर किए काम पूरा करें। किसी वरिष्ठ, मेंटर या संपर्क सूत्र से अच्छा मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। जो लोग नई भूमिका, बेहतर टीम या काम की शर्तों में सुधार चाहते हैं, वे बात आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। बुध प्रयास वाले क्षेत्र में होने से लिखने, बोलने, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू जैसे काम संभल सकते हैं। ध्यान रहे, काम अधिक होने पर जल्दबाजी न करें। जो जरूरी है वही पहले निपटाएं।
धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन खर्च और बचत का संतुलन जरूरी रहेगा। घर, सुविधा या परिवार की जरूरतों पर राशि निकल सकती है। जल्द लाभ के चक्कर में कोई फैसला लेने से बेहतर है कि कागज, शर्त और समयसीमा अच्छे से देख लें। जीवनसाथी या परिवार के नाम से जुड़े किसी संसाधन, संपत्ति या दस्तावेज पर चर्चा हो सकती है। यह समय सोच समझकर कदम रखने का है। कमाई से ज्यादा उसका सही उपयोग आपको राहत देगा।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। काम का दबाव बढ़ने पर कंधों, नींद और दिनचर्या पर असर पड़ सकता है। सुबह की हल्की चाल, पानी की पर्याप्त मात्रा और समय पर भोजन मदद करेगा। माता की देखभाल करते करते अपनी ऊर्जा को नजरअंदाज न करें। देर रात तक काम खींचना ठीक नहीं रहेगा। छोटे विराम आपके लिए उपयोगी रहेंगे।
आज की सलाह: काम की भागदौड़ में घरवालों की चिंता भी सुनें, तभी मन हल्का रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र