मेष राशिफल 29 जनवरी: मेष राशि आज ऑफिस में रहना होगा बेहद अलर्ट, दोपहर का टाइम रहेगा बेहद लकी

संक्षेप: Aries Horoscope Today 29 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 जनवरी 2026 का दिन..

मेष राशि आज ऑफिस में रहना होगा बेहद अलर्ट, दोपहर का टाइम रहेगा बेहद लकी मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपको अपने रिलेशन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आज के दिन कुछ रिलेशनशिप टूट भी सकते हैं। ऐसी सिचूऐशन से बचें, जिनसे नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। आज के दिन अपने पार्टनर को अच्छे मूड में रखना महत्वपूर्ण है। आप दोनों एक साथ अधिक समय बिता सकते हैं। माता-पिता की सहमति से भविष्य के बारे में फैसला लेना भी अच्छा रहेगा। मैरिड महिलाएं आज फैमिली प्लानिंग करके खुशी महसूस करेंगी।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज ऑफिशियल जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। टाइट डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय आज के दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में भी रुकावटें आएंगी। कुछ कामों के लिए आपको आज एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत महसूस होगी। प्रोजेक्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करना होगा। आज के दिन का दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बिजनेसमैन आज नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कुछ व्यापारी आज नई पार्टनरशिप भी साइन करने में कामयाब रहेंगे।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपके पास धन का आगमन होगा। इससे आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट और कारोबार पर विचार कर सकते हैं। फिर भी आपको रिसर्च करने और एक्सपर्ट की राय लेने पर फोकस करना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वाहन खरीदने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। धन से जुड़े फैसलों में सफलता मिलेगी। आज किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़ा मामला सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेसमैन व्यापार बढ़ाने से संबंधित नए वित्तीय सौदे भी साइन कर सकते हैं।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आप स्वास्थ्य के मामले में अच्छी सिचूऐशन में हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहना समझदारी है। कुछ लोगों को वायरल बुखार या मुंह के स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। मेष राशि के बूढ़े जातक आज सांस लेने में दिक्कत की शिकायत भी कर सकते हैं। एथलीटों को मामूली चोटें लग सकती हैं। सीने में दर्द होने पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। आज के दिन शराब और तंबाकू जैसी अनहेल्दी चीजें छोड़ने का अच्छा दिन है। आप शारीरिक फिटनेस के लिए जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com