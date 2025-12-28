Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 29 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future predictions
मेष राशिफल 29 दिसंबर: मेष राशि आज आंख बंदकर न करें धन से जुड़ा ये काम, सुबह में होगी उथल-पुथल

मेष राशिफल 29 दिसंबर: मेष राशि आज आंख बंदकर न करें धन से जुड़ा ये काम, सुबह में होगी उथल-पुथल

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 29 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Dec 28, 2025 08:27 pm IST
Aries Horoscope Today 29 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 29 दिसंबर 2025: अपनी लव लाइफ में संतुष्ट महसूस करेंगे। आज आपका प्रोफेशनल जीवन प्रोडक्टिव रहेगा। आज के दिन कोई बड़ी धन से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी आप भाग्यशाली हैं। अपने पार्टनर से बिना शर्त प्यार का इजहार करें। अपने काम के प्रति अपनी कमीटमेंट बनाए रखें, जो आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।

मेष राशिफल 29 दिसंबर: मेष राशि आज आंख बंदकर न करें धन से जुड़ा ये काम, सुबह में होगी उथल-पुथल

मेष राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन सुबह के समय में रिश्ते में उथल-पुथल देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर आज जिद्दी हो सकता है। इससे ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिनके लिए बातचीत की आवश्यकता होगी। आज दोपहर का टाइम सिंगल लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको रिश्ते की समस्याओं को संभालते समय धैर्य रखने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिनके लिए घर के बड़ों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह ज्यादातर मैरिड लाइफ में दिखाई देगा। कुछ प्रेम संबंधों में एक्स लवर के रूप में रुकावटें आ सकती हैं।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल जीवन में सुबह के समय में रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस की राजनीति आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगी। कोई सीनियर अधिकारी भी सफलता छीनने की कोशिश करेगा। यह आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। जो लोग नया इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, वे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लोग धन, लेखक और बैंकिंग प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें कैल्कुलेशन के बारे में सावधान रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फैशन एक्सेसरीज और परिवहन से जुड़े व्यापारियों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स आज अपनी परीक्षा पास करेंगे।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन समृद्धि आएगी। यह आपको स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करेगा। आपको लग्जरी सामान पर आंख बंदकर खर्च न करने के बारे में सावधान रहना चाहिए। आपको किसी एनजीओ या किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसे दान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं अपने पति से वित्तीय मदद की मांग करेंगी। आज दोपहर का वक्त किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े मौद्रिक मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भी अच्छा है। व्यवसायी व्यापार प्रचार के लिए धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन आप सेहत के मामले में अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अपनी डाइट के बारे में सावधान रहना अच्छा है। आज आपको खूब पानी पीना चाहिए। आंखों और नाक से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोपहर में भारी वस्तुएं उठाने से बचना भी अच्छा है। कुछ उम्रदराज लोग गीले फर्श पर फिसल सकते हैं। इसलिए सावधान रहें। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन्हें सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे भी मुंह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है।
