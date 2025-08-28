मेष राशिफल 29 अगस्त : मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, पैसों को लेकर हो सकता है विवाद

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 29 August 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं जिस वजह से महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाएंगे।

Thu, 28 Aug 2025 08:04 PM

Aries Horoscope Today 29 August 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: प्रेमी के साथ खुश रहें। कार्यक्षेत्र में क्रिएटिव काम करें। आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं जिस वजह से महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाएंगे। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। लव लाइफ की परेशानियों को दूर करें और कार्यक्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए चुनौतियों का सामना करें। आज आप आर्थिक रूप से ठीक नहीं रहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

लव राशिफल- लव के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे। आज रिलेशनशिप प्रोडेक्टिव रहेगा और आज आप दोनों ऐसी चीजों में व्यस्त रहेंगे जो आप लंबे समय से चाह रहे थे। आज आप प्रेमी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सपोर्ट करेंगे। एक्स लवर के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। हालांकि अभी के रिलेशनशिप में इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रेमी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। सिंगल जातक आज अपने क्रश से अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। रोमांस के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल- आज मैनेजमेंट आप से अच्छे प्रर्दशन की उम्मीद रखेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको सर्वेष्ठ परिणाम देना है। आज का दिन नई कंपनी जॅाइन करने के लिए भी अच्छा है। कुछ क्लाइंट्स चाहेंगे कि आप प्रोजेक्ट को दुबारा करें। ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी में असर पड़ेगा। मार्केटिंग, आईटी पेशेवर से जुडे लोग, शेफ और अभिनेताओं को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको निवेशक मिल सकते हैं जिससे आने वाले महीनों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए।

आर्थिक राशिफल- आज कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। आपको लाइफस्टाइल में समझौता करना पड़ सकता है। आज इलक्ट्रॅानिक सामान की खरीदारी न करें। कुछ सीनियर्स का प्रोपर्टी को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। दोस्तों के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधान रहें। बिजनेसमैन को टैक्स संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग नई डील्स को लेने के लिए अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल- दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज के साथ करें। आज से आप योगा या मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को मामूली समस्याएं जैसे वायरल फीवर या सांस संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। सीढ़ियों में चढ़ते-उतरते समय भी सावधान रहें। बच्चों के कान में दिक्कत हो सकती है।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com