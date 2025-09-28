Aries Horoscope Today 28 September 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions मेष राशिफल 28 सितंबर : मेष राशि वालों को होगा धन लाभ, निवेश करना भी रहेगा शुभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 28 सितंबर : मेष राशि वालों को होगा धन लाभ, निवेश करना भी रहेगा शुभ

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 28 September 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 28 Sep 2025 08:46 PM
Aries Horoscope Today 29 September 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: रिश्तों में जो भी परेशानियां हैं, उन्हें आज सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में नए चैलेंज लेने से अपनी मेहनत और लगन दिखा पाएंगे। आज पैसा और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे।

लव राशिफल : आज का दिन लव अफेयर के लिए खुशियों भरा रहेगा, ऊर्जा और खुशी बढ़ेगी। काम में आने वाली हर चुनौती को हैंडल करके शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। पैसा संभलकर खर्च करें और सेहत भी अच्छी रहेगी। दिन के पहले हिस्से में प्यार में छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं। कम्युनिकेशन में सावधानी रखें। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में वेकेशन प्लान कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आज एक्स-लवर के साथ पुराने इश्यू सुलझा सकती हैं और पुराने रिश्ते को फिर से जीवित कर सकती हैं। शादीशुदा लोग अपने स्पाउज के सिब्लिंग्स से जुड़े इश्यू को ध्यान से हैंडल करें।

करियर राशिफल: आज आपका कमिटमेंट टेस्ट हो सकता है। सीनियर्स आपको नए टास्क देंगे, जिनकी डेडलाइन टाइट होगी। अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। सीनियर्स और एचआर टीम के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें। मशीनें हैंडल करने वाले लोग अतिरिक्त सावधान रहें> टेक्निकल ग्लिचेज प्रोडक्टिविटी पर असर डाल सकते हैं। ट्रेडर्स को लाइसेंस इश्यू का सामना करना पड़ सकता है,और कुछ ऑफिसर्स अनएथिकल डिमांड करने का मौका ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे।

आर्थिक राशिफल: धन लाभ होगा लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ इश्यू भी होंगे। परिवार में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं। कुछ महिलाएं लोन पेमेंट्स में फेल हो सकती हैं, जिससे परेशानी आएगी। दिन के दूसरे हिस्से में वाहन खरीदना अच्छा रहेगा। कुछ लोग घर रिनोवेट या नया घर खरीद सकते हैं। स्टॉक, ट्रेड और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में निवेश करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। जिम या योगा क्लास जॉइन कर सकते हैं। जोड़ों में थोड़ी दर्द हो सकती है, लेकिन रूटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। कुछ महिलाएं कफ से परेशान हो सकती हैं, और पुरुष जातकों को रेस्पिरेटरी इश्यू से सावधान रहना चाहिए। अल्कोहल छोड़ने का दिन भी अच्छा है। ट्रैवलिंग करने वालों को मेंटल पीस वाला स्थान चुनना चाहिए। प्रोफेशनल स्ट्रेस से राहत पाने के लिए भी आज परफेक्ट दिन है।

ये भी पढ़ें:2 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और उपाय

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)