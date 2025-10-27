Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 28 अक्टूबर : मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, टीम मीटिंग्स में नए आइडियाज करें शेयर

मेष राशिफल 28 अक्टूबर : मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, टीम मीटिंग्स में नए आइडियाज करें शेयर

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 28 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लव और करियर दोनों ही मामले में शानदार रहने वाला है। 

Mon, 27 Oct 2025 08:09 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 28 October 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज का दिन लव और करियर दोनों ही मामले में शानदार रहने वाला है। दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा और पैसों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा। आज हेल्दी डाइट लें और ओवरईटिंग से बचें।प्यार में चल रही गलतफहमियों को सुलझाएं और साथ ही प्रोफेशनल टारगेट्स को भी पूरा करें। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

लव राशिफल: रिश्ते में नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। शादी तक की बात आगे बढ़ सकती है। जो सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी दिलचस्प शख्स से हो सकती है। ये मुलाकात ट्रैवल के दौरान, किसी फंक्शन या पार्टी में हो सकती है। एक्स से भी दोबारा संपर्क हो सकता है, जिससे आपकी लव लाइफ में फिर से रौनक लौटेगी। शादीशुदा महिलाएं ऑफिस रोमांस से बचें वरना आज पकड़ी जा सकती हैं। अगर रिश्ता टॉक्सिक लग रहा है तो उससे बाहर आने का समय है। वहीं, कुछ शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीर हो सकती हैं।

करियर राशिफल: आज टीम मीटिंग्स में नए आइडियाज दें इससे तुम्हारी प्रोफाइल की वैल्यू बढ़ेगी। कोई सीनियर आपका काम या कमिटमेंट से आज खुश नहीं होगा, इसलिए लो प्रोफाइल में रहना बेहतर है। आईटी, हेल्थकेयर, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग नई जिम्मेदारी की उम्मीद रख सकते हैं। सीनियर्स से टकराव से बचें। बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा है। खासकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ट्रेडर्स को नए डील्स साइन करने के मौके मिलेंगे, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों के लिहाज से दिन बढ़िया रहेगा। कई जगहों से इनकम आ सकती है, जिससे पुराने बकाये क्लियर हो जाएंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या जूलरी की शॉपिंग हो सकती है, लेकिन स्टॅाक ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मुनाफा कम मिलेगा। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर छोटा-मोटा विवाद हो सकता है उस पर नजर रखें। बिजनेस क्लास को टैक्स से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना जरूरी है। बुज़ुर्गों को हल्के नर्व से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सुबह या शाम एक्सरसाइज जरूर करें। डाइट में फैट कम और सब्जियां ज्यादा रखें। आंखों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज या कैंपिंग में थोड़ा ध्यान रखें। छोटे-मोटे कट लगने की संभावना है।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
