मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी! 28 नवंबर को घर-परिवार में बढ़ेगी खुशी, प्रॉपर्टी से जुड़ेगा लाभ
Aries Horoscope 28 November 2026: 28 नवंबर को मेष राशि वालों के लिए दिन खुशियों और पारिवारिक सुख से भरा रह सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में अच्छा माहौल रहेगा। मकान या जमीन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है।
Aries Horoscope Today 28 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: जीवनसाथी का सहयोग आज घर की खुशी बढ़ाएगा और जिम्मेदारियों के बीच भी अपनापन बना रहेगा। दिन आनंद से भरा होगा। परिवार में साथ बैठने का मौका सुख देगा और रोज की बातचीत में सहजता रहेगी। मकान या जमीन खरीदने की योजना लाभकारी सौदे की ओर बढ़ सकती है। किसी ऐसे स्रोत से रकम मिलने के योग हैं, जिसकी चर्चा अभी कम थी। घर की सुविधा पर ध्यान रहेगा और शाम अपने लोगों के बीच बिताने की इच्छा होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के तीसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के चौथे भाव में आएगा। आरंभ में पहल और छोटी यात्राएं अच्छी चलेंगी, फिर दिन के बड़े हिस्से में घर का आराम तथा माता का सान्निध्य मन को खींचेगा। भाई बहन से फोन पर बातचीत अच्छी होगी।
28 नवंबर को मेष राशि वालों के लिए धन लाभ और प्रॉपर्टी खरीदने के क्या योग बन रहे हैं? क्या जीवनसाथी का सहयोग और पारिवारिक सुख बढ़ेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
मेष राशि का करियर राशिफल
काम में किसी बात को नए ढंग से रखने का विचार आएगा। रचनात्मक काम और सीखने के लिए दिन मजबूत है। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु नए विचारों को जगह देगा और किसी जानकार की सलाह उपयोगी होगी। विद्यार्थियों के लिए समझने की गुंजाइश अच्छी रहेगी, फिर भी एकाग्रता टूटने की संभावना है। किताब के सामने बैठकर भी मन घर की बातचीत में जाएगा। पढ़ाई में ध्यान बंटने से सावधान रहें। एक छोटा पाठ चुनकर उसे पूरा करने का समय रखें। दफ्तर में किसी साथी से विचार साझा करना सहज होगा। अपने काम को लेकर नई समझ बनेगी, हालांकि उससे मिलने वाले पेशेवर परिणाम को लेकर धैर्य रखना होगा। संतान की पढ़ाई का विषय भी सामने रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मोर्चे पर दिन उम्मीद जगाएगा। कम परिचित स्रोत से धन मिलने की संभावना है और संपत्ति की योजना में लाभ के संकेत हैं। खरीद की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। घर या जमीन का विचार लंबे समय से चल रहा है तो आज उस पर आपका ध्यान स्पष्ट रहेगा। तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि का शुक्र स्नेह और सुख सुविधाओं पर खर्च का आकर्षण बढ़ाएगा। साथी के साथ शौक पूरे करने की इच्छा होगी। खर्च की सीमा उपलब्ध रकम देखकर तय करें। घर के आराम पर पैसा लगाने का विचार अच्छा लगेगा। संभावित आमदनी से उत्साह रहेगा, साथ ही भविष्य की घरेलू जरूरतों पर बातचीत होगी।
मेष राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी हर मोर्चे पर साथ निभाएगा और अपनी बात कहने में सहजता रहेगी। घर की जिम्मेदारी पर बातचीत होगी तो सहयोग का भाव साफ दिखाई देगा। माता के साथ समय बिताना मन को अच्छा लगेगा। परिवार की छोटी बात भी खुशी देगी और घर लौटने की इच्छा बनी रहेगी। भाई बहन से संपर्क में अपनापन होगा। रोजमर्रा के किसी विषय पर हंसी खुशी की बातचीत दिन को हल्का रखेगी। साथी से दिन की अच्छी बात साझा करें। किसी बड़े आयोजन की अपेक्षा घर का सहज माहौल ज्यादा सुख देगा। अपने लोगों के साथ बैठकर लगेगा कि दिन की खुशी इसी साथ में है। रिश्तों में भरोसे और निकटता का अनुभव रहेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन प्रसन्न रहेगा और घर का शांत माहौल सुकून देगा। दिन की आवाजाही के बाद आराम की इच्छा होगी। उत्साह के बीच भी अपनी सामान्य दिनचर्या की ओर ध्यान जाएगा। पढ़ाई या काम में मन बंटने पर कुछ देर ठहरना अच्छा लगेगा। दिन के अंत में बाहर की हलचल से अधिक घरेलू आराम आकर्षित करेगा। भोजन और विश्राम का सामान्य क्रम बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन की व्यस्तता हल्की महसूस होगी। शाम को अपनी पसंद के शांत काम में रुचि रहेगी। सेहत को लेकर किसी विशेष बदलाव का निष्कर्ष निकालने का आधार आज के संकेत नहीं देते।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- संपत्ति की योजना पर जीवनसाथी के साथ बैठकर बात करें।
क्या न करें- पढ़ते समय बार बार फोन के संदेश न खोलें।
कल का राशिफल- कल तनाव हल्का होगा। परिवार और मित्रों संग खुशी मिलेगी। पारिवारिक आयोजन के योग हैं। वाहन खरीद या माता पिता से धन की संभावना है। माता से संबंध मधुर रहेंगे। बचत का समय है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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