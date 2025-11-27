Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 28 नवंबर: एक्स के साथ करना है सब ठीक तो करें ये काम, ऑफिस में इस चीज से रहें दूर

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 November 2025: राशिचक्र में पहली राशि मेष की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मेष होती है। 

Thu, 27 Nov 2025 07:56 PM
Aries Horoscope Today 27 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज मेष राशि के जातक अपने रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। शांत मन से बैठकर पार्टनर से बात करेंगे तो चीजें काफी हद तक सुलझ सकती हैं। इसकी पहल आप खुद करें। इंतजार ना करें कि सामने वाला कुछ करें। जरूरत की चीजों को प्रियॉरिटी पर रखें। ऑफिस में आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी कर पाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। बात करें सेहत की तो आज कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा?

मेष लव राशिफल

आज मेष राशि वाले अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। खुलकर अपने दिल की बात शेयर करें। ऐसा करने से आप अच्छे मूमेंट्स भी शेयर कर पाएंगे। आज हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच ईगो आ जाए लेकिन चीजें संभल जाएंगी। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आएं और अपनी सोच को उन पर थोपने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें आज उनका सच्चा प्यार मिल सकता है। कुछ सिंगल लोग आज अपने क्रश को प्रपोज भी कर सकते हैं। आज कुछ लोगों को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग अपने एक्स के साथ सब ठीक करने की सोच रहे हैं वो शाम तक पहल करें।

मेष करियर राशिफल

ऑफिस में अपने काम से मतलब रखें। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें। टीम के लोगों के साथ सही से रहें। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। मीटिंग के दौरान कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। इससे लोग आपकी बात को भी तवज्जो देंगे। अकादमिक, लीगल, मीडिया, एडवरटाइजिंग, आईटी, मैकेनिकल और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को आज ज्यादा काम होगा। तयशुदा समय पर ही सारी चीजें करनी होंगी, जिसकी वजह से दिन भर तनाव होगा। क्लाइंट्स पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कम्यूनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें। देश से बाहर पढ़ने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने नए आइडिया पर काम करना शुरू कर देंगे, जिससे आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा।

मेष आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज दिन सही जाएगा लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। इस वक्त समझदारी से काम लेने का समय है। आपको आज किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आज कुछ लोगों को साइड के काम से मुनाफा मिल सकता है। आज के दिन स्टॉक मार्केट में भूलकर भी पैसा ना लगाएं। फिक्स्ड डिपॉजिट के मामले में आप फैसला ले सकते हैं क्योंकि ये आपके फेवर में रहेगा। वहीं पैसों से जुड़े कुछ पुराने मामले सुलझने वाले हैं। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर दान-पुण्य का काम करना है तो इसके लिए दिन के बाद का समय सही रहेगा।

मेष स्वास्थ्य राशिफल

अच्छी सेहत के लिए आपको रूटीन को फॉलो करना होगा। एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं। आप दिन की शुरुआत हमेशा एक्सरसाइज से करें। अपने खानपान पर ध्यान दें। आज खास तौर पर अपनी आंखों का ध्यान रखें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। काम के बीच में रेस्ट लें ताकि आंखों को आराम मिल पाए। बच्चों में आज सांस से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। हार्ट के मरीज आज थोड़ा ध्यान रखें। वहीं महिला जातक आज किचन में चाकू का इस्तेमाल ध्यान से करें। चोट लगने की संभावना है।

मेष राशि के गुण

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

