मेष राशिफल 28 मार्च 2026: ऑनलाइन लेन-देन में बरतें सावधानी, पार्टनर को दें समय, जानें लव, करियर, धन और सेहत का हाल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 28 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 28 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी पॉजिटिव रहेगा। आज रिश्तों में चल रही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें और कार्यस्थल पर नए कामों को अपनाएं, इससे आने वाले समय में करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। जीवन में समृद्धि के संकेत भी हैं, इसलिए अपने रिश्तों को समय दें और प्रेम को महत्व दें। साथ ही, अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना जरूरी है। आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें और धन को सही तरीके से मैनेज करें। सेहत भी आज अच्छी बनी रहने की संभावना है।
मेष लव राशिफल
मेष राशि वालों की लव लाइफ में आज छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद आज आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। आपका साथी अपने भाव खुलकर व्यक्त करेगा और आपसे भी यही उम्मीद रखेगा। किसी भी तरह के अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें, वरना प्यार की मिठास प्रभावित हो सकती है। खुलकर बातचीत करने से रिश्ता मजबूत और बेहतर बना रहेगा। सिंगल महिलाओं को दोपहर के बाद किसी समारोह या मीटिंग में विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं, कुछ रिश्तों को माता-पिता का सहयोग मिलने से सकारात्मक दिशा मिल सकती है।
मेष करियर राशिफल
आज आपका प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव और अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत और काबिलियत दिखाने के मौके मिलेंगे। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोगों को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है, जिससे ऑफर मिलने की संभावना भी है। अकाउंटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को दिन के पहले भाग में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सेल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों का दिन व्यस्त रह सकता है। वहीं, इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग अपनी तकनीकी स्किल्स को अपडेट करके प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। व्यापारियों को भी स्थानीय अधिकारियों से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है।
मेष मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं, जिससे आप समझदारी के साथ निवेश कर सकते हैं। आप शेयर बाजार में भी आत्मविश्वास के साथ निवेश करने का सोच सकते हैं। कुछ मौके ऐसे भी आएंगे जब आप सामाजिक कार्यों में दान कर सकते हैं। हालांकि, महिलाओं को परिवार से जुड़ी संपत्ति के मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार भी कर सकते हैं। वहीं, व्यापारियों के लिए नए डील साइन करने के योग हैं, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए धन प्राप्त होगा।
मेष हेल्थ राशिफल
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। हृदय और छाती से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है। आप घूमने-फिरने, खासकर किसी हिल स्टेशन पर समय बिताने की योजना भी बना सकते हैं। बुजुर्गों को आंखों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चों को वायरल बुखार या गले में खराश की समस्या हो सकती है। आज का दिन शराब और तंबाकू जैसी आदतों को छोड़ने के लिए भी अच्छा माना जा सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट