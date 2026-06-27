मेष राशिफल 28 जून: मेष राशि आज जल्दी लाभ के लालच में न करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 28 जून: मेष राशि आज जल्दी लाभ के लालच में न करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 28 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 28 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 28 जून: आज दिन की शुरुआत थोड़ी भारी मनःस्थिति के साथ हो सकती है। छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। सुबह के समय किसी काम में अटकाव, देरी या उलझन महसूस हो सकती है, इसलिए जल्दी नतीजा निकालने से बचें। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सोच में खुलापन आएगा और आपका ध्यान परेशानियों से हटकर समाधान पर जाएगा। यात्रा, सीखने, सलाह लेने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने से राहत मिल सकती है। घर के माहौल में भी नरमी आएगी, क्योंकि मन को संभालने की ताकत बढ़ेगी। फिर भी बोलचाल में कड़वाहट न आने दें। आपके शब्द ही आज माहौल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पैसों, परिवार और आत्मसम्मान से जुड़ी बातों पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। सूर्य और मंगल के असर से हिम्मत बनी रहेगी, लेकिन वही ऊर्जा अगर अधीरता में बदली तो छोटी परेशानी भी बड़ी लग सकती है। शाम तक चीजें काफी संभलती दिखेंगी, बशर्ते आप सुबह की चिड़चिड़ाहट को पूरे दिन पर हावी न होने दें।
मेष राशि आज जल्दी लाभ के लालच में न करें ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में आज मतभेद की संभावना बनी रहेगी, खासकर तब जब आप अपनी बात तुरंत मनवाना चाहेंगे। जीवनसाथी या पार्टनर किसी मुद्दे को अलग नजर से देख सकता है। इसे विरोध न समझें। सुबह का समय ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए पुराने मुद्दे न छेड़ें। प्रेम संबंधों में अपेक्षा अधिक और धैर्य कम रहेगा तो दूरी महसूस हो सकती है। दिन बढ़ने पर बातचीत सहज होगी। अगर आप शांत मन से सुनेंगे, तो सामने वाला भी खुलकर बात करेगा। परिवार में किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में आज रुकावटें दिख सकती हैं। कोई फाइल, मीटिंग, जवाब या अनुमति अपेक्षा से देर से मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह के हिस्से में गोपनीय या उलझे कामों में सावधानी रखें। आधी जानकारी पर फैसला न लें। बाद के हिस्से में भाग्य का सहयोग थोड़ा बढ़ेगा और रुका काम आगे सरक सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एकाग्रता शुरू में कम रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद बेहतर पकड़ बनेगी। करियर से जुड़ी प्लानिंग, आवेदन, ट्रेनिंग या नए कौशल पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। वरिष्ठों से बात करते समय सीधे लेकिन संयत रहें।
धन राशिफल
धन के मामले में दिन मिला जुला है। खर्च बहुत बड़ा न भी हो, फिर भी मन में पैसों को लेकर बेचैनी रह सकती है। किसी जोखिम वाले निवेश या जल्दी लाभ के लालच में कदम रखने से पहले जांच जरूर करें। सीमित राशि और साफ योजना के साथ चलना बेहतर रहेगा। परिवार की जरूरत, घर की सुविधा या यात्रा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। उधार देने या किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रहेगा तो आर्थिक चर्चा भी आसान रहेगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। सुबह सुस्ती, तनाव या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या ड्राइव करते समय लापरवाही न करें। खासकर जल्दबाजी से बचें। पैर, कमर या मांसपेशियों में हल्की असुविधा हो सकती है, इसलिए आराम और स्ट्रेचिंग दोनों जरूरी रहेंगे। पानी पर्याप्त पिएं। देर रात तक जागना मन और शरीर दोनों पर असर डाल सकता है।
आज की सलाह- बोलने से पहले दो पल रुकें, फिर तय करें क्या कहना सच में जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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