Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 28 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal daily Future predictions and bhavishyafal
मेष राशिफल 28 जनवरी: मेष राशि आज फैसलों को लेकर सावधान रहें, नहीं रहेगी धन की कोई प्रॉब्लम

मेष राशिफल 28 जनवरी: मेष राशि आज फैसलों को लेकर सावधान रहें, नहीं रहेगी धन की कोई प्रॉब्लम

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 28 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 जनवरी 2026 का दिन..

Jan 27, 2026 08:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 28 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 28 जनवरी 2026: आज के दिन अपने रिलेशन में पार्टनर के साथ असहमति को सुलझाएं। मेष राशि वालों बेहतरीन प्रोफेशनल नतीजे देते रहें। आज के दिन पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। आज के दिन अपने रिलेशनशिप को रोमांचक और प्रोडक्टिव बनाए रखें। आज के दिन पॉजिटिव सोच के साथ काम के तनाव को दूर करें। समृद्धि होने से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की भी अनुमति मिल सकती है।

मेष राशि आज फैसलों को लेकर सावधान रहें, नहीं रहेगी धन की कोई प्रॉब्लम

मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन रिश्ते में आपका रवैया बहुत जरूरी है। आपको छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ मुद्दे अहंकार से जुड़े हो सकते हैं या आपके पिछले रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है। खुली बातचीत से हर परेशानी को सुलझाना अच्छा है। सिंगल महिलाओं को कोई दिलचस्प व्यक्ति अपनी लाइफ में मिल सकता है, मैरिड महिलाओं को भी परिवार में, खासकर पति/पत्नी के भाई-बहनों के साथ पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। आज छुट्टी पर कुछ रिश्ते भी फलदायी होंगे।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन ऑफिस में प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठेंगे। इससे मनोबल पर गंभीर असर पड़ेगा। आपको कड़ी डेडलाइन के साथ नए काम करने के लिए तैयार रहना होगा। सहकर्मियों या टीम के सदस्यों की ओर से आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश भी होगी। जो लोग मैनेजमेंट प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें अपने डिसीजन को लेकर सावधान रहना चाहिए। बिजनेसमैन नए वेंचर लॉन्च करने के लिए आज का दिन चुनेंगे। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन समृद्धि का आगमन होगा। इससे आपको पेंडिंग अमाउन्ट चुकाने में मदद मिलेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहां तक ​​कि गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। महिलाएं विदेश में छुट्टी मनाने के बारे में गंभीर हो सकती हैं और होटल रिजर्वेशन करवा सकती हैं। आज भाई-बहन या दोस्त के साथ पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमों में भी सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन भी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

सेहत के मामले में आप ठीक हैं। आज के दिन सांस की दिक्कतों से राहत मिलेगी। कुछ बच्चों को खांसी और छींक आ सकती है। उम्रदराज लोगों को यात्रा के दौरान बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। आज उंगलियों से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को आंखों से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं। आपको जंक फूड्स से बचने और इसके बजाय अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन और विटामिन शामिल करने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। आज के दिन लव अफेयर को मजबूत और प्रोडक्टिव बनाए रखें। जरूरी प्रोफेशनल कामों को प्राथमिकता दें, जो करियर ग्रोथ का रास्ता खोलेंगे। आज समृद्धि का भी आगमन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
