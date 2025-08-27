मेष राशिफल 28 अगस्त: आज कई सोर्स से होगी धन प्राप्ति, ऑफिस में वित्तीय मामलों को लेकर सावधान रहें

Aries Horoscope Today 28 August 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

मेष लव लाइफ: आज रिलेशन में दिक्कतों के प्रति आपके दृष्टिकोण पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इससे आपके साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप में खटास भरे पल भी आ सकते हैं। आपको अपने रिश्ते में दोस्तों या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो आने वाले दिनों में उथल-पुथल ला सकता है। लव लाइफ को बनाए रखने के लिए आपको इस प्रॉब्लम से निपटने की जरूरत है। कुछ रिलेशन में अहंकार को लेकर दिक्कतें हो सकती है, जबकि परिवार का सहयोग भी इसे अगले लेवल तक ले जा सकता है।

करियर राशिफल: ध्यान रखें कि आप वर्क-लाइफ के बीच जरूरी बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि आज महत्वपूर्ण टास्क को संभालते समय यह एक समस्या बन सकता है। ऑफिस में आपकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इससे दोपहर के समय आपको परेशान हो सकती है। टीम मीटिंग में आपके विचारों को शायद अच्छी तरह से स्वीकार न किया जाए, लेकिन इसका असर प्रोडक्टिविटी पर न पड़ने दें। बिजनेस करने वालों के लिए, यह नई परियोजनाओं में हाथ आजमाने और पार्टनरशिप बढ़ाने का अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को भी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: आज कई स्रोतों से धन प्राप्ति होगी। आप सभी बकाया राशि चुकाने में सफल रहेंगे, जबकि कुछ महिलाओं को परिवार में संपत्ति को लेकर दिक्कतें हो सकती है। ऑफिस में वित्तीय मामलों को लेकर भी परेशानी हो सकती है। व्यवसायियों को नई पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहना चाहिए। दोपहर का वक्त नई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। आप दान-पुण्य भी कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के बीच संतुलन बना रहेगा। आज अल्कोहल के सेवन से दूर रहें। आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। कुछ महिलाओं को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। बुजुर्गों को अपनी दवाइयां लेना नहीं भूलना चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें आज साहसिक गतिविधियों से बचना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

