Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेष राशिफल 28 अप्रैल 2026: मेष राशि वाले न करें जल्दबाजी, सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे फायदा, तनाव में न करें कोई काम

Apr 27, 2026 07:13 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
share

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 28 April 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल 2026 का दिन…

मेष राशिफल 28 अप्रैल 2026: मेष राशि वाले न करें जल्दबाजी, सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे फायदा, तनाव में न करें कोई काम

Aries Horoscope Today 28 April 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज किसी फैसले को लेकर थोड़ा दबाव बन सकता है। मामला ऐसा हो सकता है जिसे सिर्फ जोर लगाकर नहीं संभाला जा सकता। आसपास के लोग धीमे चल रहे हों, बार-बार बात बदल रहे हों या अधूरी जानकारी दे रहे हों- ऐसा महसूस हो सकता है। आपका मन करेगा कि आप सब अपने हाथ में ले लें, लेकिन आज समझदारी इसमें है कि देखें किस चीज़ पर सच में ध्यान देना है और किस पर सिर्फ रिएक्शन आ रहा है। थोड़ा रुककर देखेंगे तो समझ आएगा कि स्थिति आपके खिलाफ नहीं है, बस अभी पूरी तरह तैयार नहीं है।

आज जल्दबाजी को क्रम में बदलना बेहतर रहेगा। एक-एक करके काम करें। पहले जरूरी काम खत्म करें, फिर अगला खुद साफ दिखने लगेगा। हर समय एक्टिव रहकर ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। सोच-समझकर लिया गया फैसला ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ही आप जल्दबाजी छोड़ेंगे, काम अपने आप आसान लगने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लोगों को साफ दिखेगा।

आगे पढ़ें मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मेष राशि का लव राशिफल

आज प्यार के मामले में दिल दिमाग से आगे भाग सकता है। किसी की बात, ध्यान या अचानक मिली केयर आपको खींच सकती है, लेकिन अभी रिश्ते को थोड़ा वक्त देना जरूरी है। तुरंत जवाब या क्लियरिटी की जल्दी न करें। थोड़ा स्पेस रखें, तभी समझ आएगा कि सामने वाला भी उतना ही जुड़ा है या नहीं।

सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो खुलकर बात करने वाला हो, लेकिन असली बात यह होगी कि बातचीत कितनी सहज चलती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें पर्सनल स्पेस, प्लान या किसी फैसले को लेकर बात करनी पड़ सकती है। हर छोटी देरी को समस्या मत बनाइए। थोड़ा समय देने से बात खुद ठीक हो सकती है।

मेष राशि का करियर राशिफल

आज काम में तेजी तभी फायदा देगी जब सही दिशा में होगी। कोई काम ऐसा आ सकता है जिसमें हिम्मत की जरूरत हो, लेकिन उससे पहले चीजों को समझना भी जरूरी है। कोई आपसे जल्दी करने को कह सकता है, लेकिन अगर कोई छोटी जानकारी छूट गई तो नतीजा बदल सकता है।

नौकरी करने वाले लोग उस काम पर ध्यान दें जिसका असर बड़ा है, हर छोटी बात पर रिएक्ट करने से बचें। बिजनेस करने वालों को क्लाइंट, पेमेंट, डिलीवरी या टीम से जुड़े मामलों में साफ बात रखनी होगी। स्टूडेंट्स को जल्दबाजी छोड़कर सवालों और तैयारी में सटीकता पर ध्यान देना चाहिए।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल

आज जल्दी काम निपटाने के लिए खर्च करने का मन हो सकता है। जैसे ट्रैवल, खाना, रिपेयर या सुविधा से जुड़ी चीजें। खर्च करने से पहले सोचें कि यह सच में जरूरत है या बस झुंझलाहट से बचने के लिए कर रहे हैं।

सेविंग या निवेश में जल्दबाजी न करें। सिर्फ इसलिए फैसला न लें कि मामला जल्दी खत्म हो जाए। हर चीज को अच्छे से जांच लें- रिस्क, टाइम और मकसद सब देखें। आज संयम रखना ही सही रहेगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों को मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति, मेष, मीन को करना होगा इंतजार

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

तनाव का असर सिर, आंखों, जबड़े, कंधे या पेट में जलन के रूप में दिख सकता है। एनर्जी तो है, लेकिन अगर खान-पान और आराम को नजरअंदाज किया तो दिक्कत हो सकती है। आज शरीर को थोड़ा संतुलन चाहिए। तेज वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग, ठंडी चीजें या कुछ देर स्क्रीन से दूर रहना मदद करेगा। एक्सरसाइज को भी ज्यादा जोर लगाने वाला काम न बनाएं।

ये भी पढ़ें:मई में ग्रहों की चाल बदलेगी, इन राशियों को मिल सकते हैं बड़े मौके

मेष राशि वालों के लिए सलाह

काम को क्रम से करें, दबाव में नहीं। सही फैसला खुद मजबूत होता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।

लकी नंबर : 9

लकी कलर: कॅापर

ये भी पढ़ें:सूर्य ग्रहण 2026: कब, कितने बजे और कहां दिखेगा, भारत में सूतक लगेगा या नहीं?

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने