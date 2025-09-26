मेष राशिफल 27 सितंबर : मेष राशि वाले धन की करें बचत, स्वास्थ्य समस्याएं भी करेंगी परेशान

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 September 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले ऑफिस के काम में आने वाली चुनौतियों को संभालें और धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

Aries Horoscope Today 27 September 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज अपने प्यार और रिलेशनशिप के मामलों पर ध्यान दें। ऑफिस के काम में आने वाली चुनौतियों को संभालें और धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। सेहत आज अच्छी रहेगी।

लव राशिफल : आज रोमांस से जुड़े मामलों में समझदारी से काम लें। दिन के पहले हिस्से में पुराने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का समय अच्छा है। पुरानी बातें सुलझ सकती हैं और पुराने प्यार को फिर से नया मौका मिल सकता है। साथ ही किसी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान करना भी अच्छा रहेगा, जहां आप दोनों अपने रिलेशनशिप के भविष्य पर विचार कर सकेंगे। सिंगल लड़कियों के लिए आज पार्टी या इवेंट में कोई प्रस्ताव मिलने की संभावना है।

करियर राशिफल : आज काम में समझौता न करें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बहस हो सकती है और कुछ मामलों में टीम लीडर या मैनेजर आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इससे अपने काम की गुणवत्ता पर असर न पड़ने दें। दिन के दूसरे हिस्से में जॉब इंटरव्यू क्लियर करने या क्लाइंट से तारीफ मिलने के मौके अच्छे हैं। बिजनेस करने वाले नए आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स बिना डर के लागू कर सकते हैं। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम हासिल करेंगे।

आर्थिक राशिफल : पैसा आएगा, लेकिन उसे बचाना जरूरी रहेगा। जोखिम वाले निवेश से दूर रहें। दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वित्तीय मामले सुलझाने का समय है। परिवार में भी कुछ वित्तीय जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य खर्च का भुगतान करना, जिससे धन स्थिति पर असर पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल : छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। लाइफस्टाइल से संतुष्ट न होने पर दिन के दूसरे भाग में जिम जॉइन करने का मन बनेगा। पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं और कुछ लड़कियां त्वचा संक्रमण के लिए डॉक्टर से सलाह लेंगी। यात्रा की योजना हो तो ऐसे स्थानों पर जाएं जो आपको आराम और ताजगी का अनुभव कराएं।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

