आज का मेष राशिफल (27 अक्टूबर): किसी का प्रॉफिट सुनकर न करें पैसा इंवेस्ट
आज का मेष राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 27 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल: आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी पसंद, प्रस्तुति और काम की दिशा पर ध्यान जा सकता है, लेकिन मन की तत्परता को हर निर्णय का आधार न बनाएं। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में आएगा। तब बातचीत, पारिवारिक अपेक्षाएं और खर्च अधिक ध्यान मांग सकते हैं। घर में मिलने या किसी आयोजन की योजना हो तो अपनी सुविधा पहले स्पष्ट करें। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण अधूरे दायित्व, आराम और खर्च की सीमाएं गंभीरता से तय करने का समय है, निश्चित नुकसान का संकेत नहीं।
आज का मेष राशिफल (27 अक्टूबर): किसी का प्रॉफिट सुनकर न करें पैसा इंवेस्ट
करियर राशिफल
काम की शुरुआत उस जिम्मेदारी से करें जिसके लिए आपकी अपनी तैयारी सबसे जरूरी है। यदि किसी सहयोगी की मंजूरी चाहिए तो पूरा काम रोकने के बजाय उससे अलग हिस्से निपटाएं। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर से अध्ययन, शांत कार्यस्थल या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग उपयोगी हो सकता है, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियां भी समय लेंगी। मंगल भी कर्क राशि के चौथे भाव में नीच स्थिति में है, इसलिए केवल उत्साह में घर और काम के कई मोर्चे एक साथ न खोलें। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध ग्राहक, साझेदार या सहपाठी से हुई बातचीत दोबारा स्पष्ट करने की उपयोगिता बताता है। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे अभ्यासों में बांटें। केवल पढ़ लेने के बजाय एक उत्तर लिखकर देखें और गलती का कारण पहचानें।
धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से मिलने वाली आर्थिक उम्मीदों और अपने जोखिम संबंधी निर्णय के बीच अंतर बनाए रखने को कहती है। किसी परिचित की कमाई सुनकर वैसा ही निवेश करना उचित नहीं होगा। यदि भुगतान आने की उम्मीद है तो राशि खाते में आने से पहले उसका उपयोग तय न करें। घर की सुविधा, पढ़ाई या पारिवारिक आयोजन का खर्च हो सकता है। जरूरी मद और मनपसंद खरीद अलग रखें। रात में परिवार से बजट की बात करते समय आंकड़े सामने रखें। खरीदारी टालना उपयोगी हो सकता है, बशर्ते जरूरी वस्तु या अनिवार्य भुगतान अनदेखा न हो।
लव राशिफल
अपनी बात अच्छी तरह रखना रिश्तों में मदद कर सकता है, लेकिन सामने वाले की सहमति अपने आप मान लेना ठीक नहीं। यदि जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी काम की योजना बना रहे हैं तो जिम्मेदारी और खर्च दोनों पर स्पष्ट चर्चा करें। मदद मांगने में संकोच न करें, पर दूसरे की उपलब्धता भी पूछें। किसी सामाजिक मुलाकात में सहज बातचीत रखें। निजी विषय सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाने से बचें। प्रेम संबंध में पुरानी बात लौटे तो पहले यह समझें कि अब किस समाधान की जरूरत है। रात में भावुक होकर वादा करने के बजाय उतना ही कहें जितना निभाना संभव हो। उत्तर देने से पहले पूरी बात सुनें।
सेहत राशिफल
आज ऊर्जा का इस्तेमाल चुनकर करना अधिक व्यावहारिक रहेगा। लगातार काम के बाद थोड़ी देर उठना, पानी पीना और भोजन नियमित रखना दिन को व्यवस्थित कर सकता है। स्क्रीन पर काम करते हैं तो आंखों को बीच में आराम दें और रोशनी ठीक रखें। किसी खास आंख की परेशानी का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। तकलीफ बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। आराम को बचा हुआ समय न समझें, उसके लिए जगह रखें। घरेलू काम अधिक हों तो उन्हें बांटें। सोने से पहले अधूरे कामों की छोटी सूची बना देने से उन्हें बार बार सोचते रहने की आदत घट सकती है।
शुभ अंक-९
शुभ रंग-लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- दिन के जरूरी काम, घरेलू दायित्व और संभावित खर्च एक जगह लिखें। किसी साझा निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति से पुष्टि लें। पढ़ाई या काम के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां बार बार बाधा न आए।
क्या न करें- समूह के उत्साह में आर्थिक जोखिम न लें। थकान के बावजूद हर निमंत्रण स्वीकार न करें। परिवार से बातचीत में ताना, तुलना या ऐसा आश्वासन न दें जिसे पूरा करने की आपकी तैयारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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