मेष राशिफल 27 अक्टूबर 2025 : मेष राशि वाले पुरानी बातों को ना कुरेदें, पार्टनर होगा अपसेट

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 October 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज मेष राशि वाले पुरानी बातों को ना कुरेदें, पार्टनर होगा अपसेट 

Sun, 26 Oct 2025 07:56 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 27 October 2025: अपने प्रिंसिपल के साथ खड़े रहें। आज रिलेशनशिप के इश्यू खत्म करें और प्रोफेशनल डेडलाइन को फॉलो करें। पैसा सही देखभाल मांग रहा है। आपकी वेल्थ भी आज पॉजिटिव रहेगी। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। थोड़े बहुत परेशानी के अलावा आज आप ऑफिस में प्रॉडक्टिव रहेंगे।

मेष लव राशिफल

आज लव अफेयर में आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। आज लवलाइफ में छोटे इश्यू हो सकते हैं, आपको इनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करना है। आपका लवर एरोगेंट लग सकता है, अगर आप दोनों में असहमतियां हों। आपको पिछली बातों को कुरेदने की गलती नहीं करनी चाहिए, इससे आपका पार्टनर अपसेट हो सकता है। मेल सिंगल किसी खास से मिलेंगे, खासकर ट्रैवलिंग या किसी ऑफिशियल इंवेट के दौरान इनकी मुलाकात होगी।

मेष करियर राशिफल

आज काम में आपको केयरफुल दिखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपकी प्रडॉक्टिविटी खराब हो सकती है। जो लोग टीम को हैंडल कर रहे हैं, उन्हें खास सावधान रहना चाहिए। आपके और टीम मैंबरस के बीच जो भी दिक्कत हैं, उसे सुलझा लें, वरना इससे प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। ऑफिस में पेमेंट को लेकर भी आज इश्यू हो सकते हैं, जो लोग फाइनेंस, फंड, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफाइल हैंडल करते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप पर विचार कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंटस को एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहिए।

मेष मनी राशिफल

आज आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी रूटीन लाइफ पर इसका कोई असरनहीं पड़ेगा। आपको आज किसी दोस्त या भाई-बहन की पैसों से मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को परिवार में संपत्ति से जुड़ी परेशानी हो सकती है, आपका संपत्ति का मामला फंस सकता है। आप शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों के साथ आर्थिक मुद्दों में न पड़ना भी अच्छा है।

मेष हेल्थ राशिफल

आज मेष राशि वालों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बुजुर्गों को आंखों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। आपको डाइजेशन की भी दिक्कत हो सकती हैं। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें एक मेडिकल किट तैयार रखनी चाहिए। महिलाओं को माइग्रेन या स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
