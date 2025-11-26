Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aries horoscope today 27 november 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 27 नवंबर: इन 2 जगहों आज आप करने वाले हैं खर्चा, ट्रैवलिंग के दौरान रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पहली राशि मेष की होती है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मेष होती है।

Wed, 26 Nov 2025 07:56 PM
Aries Horoscope Today 27 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: रिश्ते में ईमानदार रहें और अपने ईगो को साइड में रखें। वर्कप्लेस पर अपनी क्षमता को जरूर दिखाएं। मेहनत करें ताकि रिजल्ट अच्छा आए। हो सकता है कि आज आपको सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में अपना ध्यान रखें। पार्टनर के साथ खुश रहें और रोमांस के लिए समय निकालें। अगर ऑफिस में कोई नया काम मिले तो हंसी-खुशी उसे लें। अच्छी सेहत के लिए आप बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो सब ठीक रहेगा। पैसों के मामले में आज का दिन आपके लिए सही जाने वाला है। बाकी की चीजें आप नीचे विस्तार से समझ सकते हैं।

मेष लव राशिफल

आज आप अपने रिश्ते में थोड़ा एफर्ट्स जरूर डालें। आज उन एक्टिविटीज को प्लान करिए जो आप अपने पार्टनर के साथ करना पसंद करते हैं। आज रोमांस के लिए बढ़िया दिन है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। पार्टनर को सपोर्ट करें। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल मैटर में उनका साध दें। जरूरत पड़ने पर उन्हें समझाएं। अगर कोई फैसला लेना है तो उनकी मदद जरूर करें। आज आप पार्टनर के साथ किसी ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं। इससे आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे। कुछ महिला जातकों को आज शादी या रिश्ते का प्रपोजल मिल सकता है।

मेष करियर राशिफल

आज ऑफिस में सोच-समझकर समझदारी के साथ काम करें। आज कुछ काम ऐसे होंगे जिस पर आपका फोकस चाहिए ही चाहिए। अगर कोई गलतफहमी हो तो आज ही उसे दूर कर लें ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को आज जरूरत पड़ने पर नई स्किल्स भी सीखनी चाहिए। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज इंटरव्यू देने के लिए समय सही है। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही साबित होगा।

मेष आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में तो आपका दिन सही ही जाएगा। हालांकि पैसों का इस्तेमाल आज आपको सोच-समझकर ही करना है। आपके जो भी पुराने बिल हैं, आज उन्हें क्लियर कर दें। घर के किसी सदस्य का मेडिकल का खर्चा आज आप उठा सकते हैं। वहीं परिवार में हो सकता है कि कोई फंक्शन हों, जिसका खर्चा भी आप ही उठाएंगे। इसी के साथ अगर किसी के साथ पैसों से जुड़ी चीज को सुलझाना है तो दिन के बाद का समय इसके लिए सही रहेगा। कोई पुराना मामला भी आज निपट सकता है। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो अपना सारा बकाया आज ही क्लियर कर दें।

मेष स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। ऐसे में सुबह से ही अपना ध्यान रखें। किसी भी चीज का तनाव ना लें। इससे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आज आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। आज गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, इससे आपकी चीजें कंट्रोल में होंगी। नेगेटिव चीजों से दूर रहें। नेगेटिव ख्याल भी मन में ना लेकर आएं। आज वायरल फीवर या फिर शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को गले में भी दर्द की शिकायत होगी। वहीं बच्चे जब शाम को बाहर खेलने जाएं तो विशेष ध्यान रखें क्योंकि चोट लगने की संभावना है। आप अगर ट्रैवल करने वाले हैं तो गाड़ी पर चढ़ते और उतरते वक्त थोड़ा सावधान रहें।

मेष राशि के गुण

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

