मेष राशिफल 27 मार्च 2026: रिश्तों में रहें संभलकर, काम में मिलेगा फायदा, जानें लव, करियर, धन और सेहत का हाल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 27 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी और धीरे-धीरे काम भी पटरी पर आता दिखेगा। रिश्तों में भी स्थिति संभली रहेगी, बस छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा। पैसों की स्थिति भी ठीक रहेगी और जरूरी खर्च आसानी से निकल जाएंगे। सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है।
आगे पढ़ें, मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मेष राशि का लव राशिफल- आज लव लाइफ में हल्की खटपट हो सकती है। पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है और आपकी आदतों पर सवाल उठा सकता है। ऐसे में जवाब देने के बजाय पहले बात समझना बेहतर रहेगा। जिद करने से मामला बिगड़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी गलतफहमी बनने के संकेत हैं, इसलिए दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा न करें। शाम का समय थोड़ा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहें तो साथ में कहीं बाहर जा सकते हैं। डिनर या छोटी सी आउटिंग से माहौल ठीक हो सकता है। कुछ लोग इस समय अपने रिश्ते को लेकर आगे की बात भी कर सकते हैं।
मेष राशि का करियर राशिफल- कामकाज के मामले में दिन थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें साफ होती जाएंगी। ऑफिस में कुछ लोग आपके काम में दखल दे सकते हैं या बेवजह की बातों में उलझा सकते हैं। फिर भी आप अपने काम पर ध्यान बनाए रखेंगे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। तकनीकी काम करने वालों को आज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खासकर प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में। ऐसे में जल्दबाजी से बचें और काम दोबारा चेक करते रहें। आज आपको नया काम भी मिल सकता है। उसे सीखने और करने में समय लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही काम आपके काम आएगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। पैसा आएगा और जरूरत के हिसाब से खर्च भी हो जाएगा। कुछ लोग आज निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फैसला सोच-समझकर ही लें। परिवार में किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला उठ सकता है। इसमें समय और बातचीत दोनों लगेंगे। भाई-बहन की तरफ से मदद की मांग आ सकती है, जिसे टालना मुश्किल होगा। कारोबार करने वालों के लिए दिन सामान्य है। बैंक से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है और कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा। बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन शरीर में थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। खाने-पीने में थोड़ा ध्यान रखें और ज्यादा तेल-मसाले से बचें। जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती, उन्हें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, इसलिए नजर रखें। बुजुर्गों को भी नींद की दिक्कत रह सकती है। भारी सामान उठाते समय सावधानी रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट