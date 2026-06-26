मेष राशिफल 27 जून 2026: बहस से बचें, यात्रा में बरतें सावधानी, करियर और धन के मामलों में सतर्क रहें
Aries Horoscope Today: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। यात्रा, निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचें। करियर में मेहनत का लाभ मिल सकता है, जबकि रिश्तों में शांत व्यवहार बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।
Aries Horoscope Today 27 June 2026 Mesh Rashifal, मेष राशिफल: दिन का माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। बाहर के काम, यात्रा, ड्राइविंग या मशीन जैसी चीजों के साथ काम करते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। मन में बिना वजह टेंशन उठ सकती है, खासकर तब जब कोई बात आपके हिसाब से न हो। ऐसे में हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय थोड़ा ठहरना समझदारी होगी। घर के माहौल में सुकून की जरूरत महसूस होगी, और अच्छी बात यह है कि परिवार के बीच बैठने से मन हल्का हो सकता है। हालांकि किसी एक खबर, टिप्पणी या पुराने मुद्दे से मन थोड़ी देर के लिए खिन्न हो सकता है। अपने शब्दों पर ध्यान रखें, क्योंकि तेज लहजा छोटी बात को बड़ा बना सकता है। कामकाज के बीच निजी चिंताएं भी सिर उठा सकती हैं, इसलिए एक समय में एक ही काम पर फोकस रखें। चंद्रमा का प्रभाव भीतर की बेचैनी बढ़ा सकता है, जबकि घर और मन से जुड़े ग्रह संकेत दे रहे हैं कि शांत माहौल चुनने पर दिन संभल जाएगा।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आज की सबसे जरूरी बात रहेगी। साथी की बात बीच में काटने या पुरानी नाराजगी छेड़ने से बचें। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा, लेकिन इसी समय धैर्य काम आएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बहुत बड़े इजहार के बजाय सामान्य और ईमानदार बातचीत ज्यादा असर करेगी। प्रेम संबंधों में दिन न बहुत खास है, न बहुत कठिन। बस भावनाओं को उलझाने के बजाय साफ रखना होगा। परिवार के किसी सदस्य की बात से मन दुख सकता है, पर प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति समझ लें। शाम तक नरमी लौट सकती है, अगर आप बहस से दूरी रखें।
मेष राशि का करियर राशिफल
ऑफिस या काम की जगह पर सतर्कता बहुत जरूरी रहेगी। किसी फाइल, डेटा, ईमेल, बिल या निर्देश को दोबारा जांच लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग फील्ड वर्क, टेक्निकल काम या यात्रा से जुड़े काम करते हैं, वे सुरक्षा नियमों को हल्के में न लें। बहस करके अपनी बात मनवाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन ऐसा है जिसमें पढ़ाई होगी, लेकिन मन भटकने की शिकायत रह सकती है। कठिन विषय को सुबह या शांत समय में निपटाना बेहतर रहेगा। जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या टीम डिस्कशन में हैं, वे कम बोलकर पक्की बात रखें। सूर्य प्रयास बढ़ा रहा है, इसलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन चंद्रमा की वजह से मानसिक दबाव बीच-बीच में फोकस तोड़ सकता है। छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। निवेश, खासकर जोखिम वाले विकल्प, बिना पूरी जांच के न करें। किसी दोस्त, परिचित या ऑनलाइन सलाह पर तुरंत पैसा लगाने से बचना ठीक रहेगा। घर, सुविधा या परिवार के लिए खर्च का मन बन सकता है, लेकिन बजट देखकर ही फैसला लें। उधार देने या लेने में भी साफ शर्तें रखें। आय सामान्य रह सकती है, पर अचानक खर्च या किसी पुराने भुगतान की याद आ सकती है। नकद, कार्ड, दस्तावेज और ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
तनाव का असर शरीर से ज्यादा मन पर दिख सकता है। नींद अधूरी हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। हल्का भोजन, पानी की पर्याप्त मात्रा और थोड़ी वॉक आपको संतुलन में रख सकती है। बाहर निकलते समय ध्यान भटकाकर चलना ठीक नहीं रहेगा। स्क्रीन के बीच छोटे ब्रेक लें। अगर मन भारी लगे, तो कुछ देर चुप रहना भी अच्छी दवा जैसा काम करेगा।
आज की सलाह: बहस से दूरी रखें, हर जरूरी काम दोबारा जांचें और सड़क पर पूरी सावधानी बरतें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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