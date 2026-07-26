मेष राशिफल 27 जुलाई: मेष राशि आज कमाई अच्छी होने पर करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 27 जुलाई: मेष राशि आज कमाई अच्छी होने पर करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 27 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 27 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 27 जुलाई: दिन का रुख आपके पक्ष में दिखता है। काम बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। एक तरफ भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए छोटे काम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ भीतर हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। घर, परिवार और निजी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि इस समय मन बार बार आराम और स्थिरता खोजेगा। अगर किसी यात्रा, कागजी काम, आवेदन, बातचीत या सलाह लेने का प्लान है तो उससे लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को बच्चों की तरफ से अच्छी खबर, उनकी प्रगति या किसी छोटी उपलब्धि पर गर्व महसूस हो सकता है। आपकी छवि भी बेहतर बन सकती है, खासकर तब जब आप अपनी बात ठंडे दिमाग से रखें। चंद्रमा भाग्य के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सही दिशा में किया गया प्रयास जल्दी असर दिखा सकता है। फिर भी जल्दी उत्साहित होकर हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। मन में उठती घबराहट को काम की सूची बनाकर संभालना बेहतर रहेगा।
मेष राशि आज कमाई अच्छी होने पर करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए लहजे पर खास ध्यान देना होगा। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ छोटी बात भी जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है, अगर आप अपनी बात अंतिम सच की तरह रखेंगे। सुनना, फिर जवाब देना, यही तरीका काम आएगा। परिवार में बच्चों को लेकर खुशी का माहौल बन सकता है, लेकिन साथी को नजरअंदाज न करें। अगर पिछले दिनों कोई खटास चली आ रही है तो उसे ताने की जगह सीधी बातचीत से हल करें। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, पर भावनाओं के साथ थोड़ा धैर्य भी जरूरी है।
करियर राशिफल
पढ़ाई, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी नए विषय को समझने के लिए समय ठीक है। आपकी बात में वजन रहेगा और सही लोगों से मदद भी मिल सकती है। ऑफिस में किसी सीनियर से सलाह लेने पर रास्ता साफ होगा। जो लोग मीडिया, सेल्स, लेखन, पढ़ाई, काउंसलिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष फायदा हो सकता है। करियर में जल्दी नतीजा चाहने की बेचैनी हो सकती है, पर लगातार प्रयास ही असली लाभ देगा। बुध आपके प्रयासों को तेज कर रहा है, इसलिए मेल, कॉल, मीटिंग और फॉलोअप में ढील न दें। विद्यार्थियों को रिवीजन और नोट्स व्यवस्थित करने से अच्छा फायदा मिलेगा।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष उम्मीद से बेहतर रह सकता है। आय के छोटे स्रोत भी मदद कर सकते हैं, इसलिए केवल एक ही जगह ध्यान न रखें। किसी पुराने भुगतान, कमीशन, प्रोत्साहन या लंबित रकम की चर्चा आगे बढ़ सकती है। खर्च भी रहेगा, खासकर घर, सुविधा या बच्चों से जुड़ी जरूरतों पर। जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार देने या बिना हिसाब मदद करने से बचें। कमाई अच्छी हो तो भी बजट लिखकर चलना बेहतर रहेगा। यही आदत आने वाले दिनों का दबाव कम करेगी।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, पर मन की चंचलता थकान बढ़ा सकती है। नींद पूरी न होने पर चिडचिड़ापन बढ़ सकता है। बहुत देर तक स्क्रीन पर रहने, बिना समय के खाने और पानी कम पीने से सुस्ती हो सकती है। हल्की सैर, गहरी सांस और थोड़ी देर अकेले बैठना फायदेमंद रहेगा। दिनभर खुद को ओवरलोड करने से बचें। शरीर साथ देगा, अगर आप मन को थोड़ा धीमा चलने दें।
आज की सलाह: बात कहने से पहले स्वर नरम रखें, तभी भाग्य का साथ पूरा मिल पाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र