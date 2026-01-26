Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 27 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal Future predictions
मेष राशिफल 27 जनवरी: मेष राशि आज ऑफिस में आप पर उठाए जाएंगे सवाल, मिलेगी पैसों से जुड़ी अच्छी खबर

मेष राशिफल 27 जनवरी: मेष राशि आज ऑफिस में आप पर उठाए जाएंगे सवाल, मिलेगी पैसों से जुड़ी अच्छी खबर

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 27 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Jan 26, 2026 08:56 pm IST
Aries Horoscope Today 27 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 27 जनवरी 2026: आज के दिन प्यार में मशरूफ रहें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। मेष राशि के कुछ जातकों को इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। आज के दिन लव अफेयर को मजबूत और प्रोडक्टिव बनाए रखें। जरूरी प्रोफेशनल कामों को प्राथमिकता दें, जो करियर ग्रोथ का रास्ता खोलेंगे। आज समृद्धि का भी आगमन है। ऑफिस में आपको खास ध्यान देने की जरूरत है।

मेष राशि आज ऑफिस में आप पर उठाए जाएंगे सवाल, मिलेगी पैसों से जुड़ी अच्छी खबर

मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

अपने रिश्ते में ईमानदार रहें। कम्युनिकेशन को लेकर परेशानी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना चाहिए। अगर आपका रिश्ता नया है तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प इंसान मिल सकता है। हालांकि, आपको धैर्य रखना चाहिए और प्रपोज करने से पहले कई बातों पर गौर करना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को पुराने लव अफेयर को लेकर परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने जीवनसाथी की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। शादीशुदा जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

वर्कप्लेस पर आपकी कमिटमेंट पर आज के दिन सवाल उठ सकते हैं। नैतिकता या क्वालिटी से समझौता न करें। आपको टीम सेशन में नए आइडिया भी देने चाहिए। वर्कप्लेस पर ध्यान भटक सकता है। इसे अपने काम पर असर न पड़ने दें। हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, आईटी, बॉटनी, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और एकेडमिक प्रोफेशनल्स को अपना टैलेंट दिखाने के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स भी परीक्षा पास करेंगे। कुछ बिजनेसमैन साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतें। नई पार्टनरशिप साइन करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी है।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, अगर आप बिजनेस में हैं तो फंड से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आज दोपहर का टाइम उन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है, जो स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं। बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को कैलकुलेशन करने में सावधान रहना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए भी अच्छा दिन साबित हो सकता है। कुछ महिलाओं को परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत में घसीटा जा सकता है।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

सेहत के मामले में आप अच्छी सिचूऐशन में रहने वाले हैं। पेट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से राहत मिलेगी। आप पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने में भी नॉर्मल रहेंगे। हालांकि, खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए आज आपको जंक फूड्स और एरेटेड ड्रिंक्स दोनों छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
