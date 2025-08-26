Aries Horoscope Today 27 August 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction मेष राशिफल 27 अगस्त: आज ऑफिस में झगड़ा करने से बचें, दोपहर का समय रहेगा बेहद खास, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 27 अगस्त: आज ऑफिस में झगड़ा करने से बचें, दोपहर का समय रहेगा बेहद खास

Aries Horoscope Today 27 August 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 08:31 PM
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 27 अगस्त 2025

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 27 अगस्त 2025: बातचीत के जरिए अपने कनेक्शन को मजबूत बनाए रखें। ऑफिस में समस्याओं का सोल्यूशन निकालें। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आर्थिक रूप से आज आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी नहीं आएगी।

मेष लव लाइफ: अपने पार्टनर पर प्रेम बरसाएं। इससे आपका बॉन्ड मजबूत होगा। कुछ पुरुष जातक अपने माता-पिता का सपोर्ट पाने में सफल होंगे। दोपहर का वक्त उन सिंगल पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपने क्रश से फीडबैक या किसी रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। आपको अपने ऑफिस में काम करने वाले किसी व्यक्ति से प्यार हो सकता है और यह रिश्ता आगे चलकर गंभीर हो सकता है। मैरिड महिलाए जातक फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकती हैं। दोस्तों और परिवार के सदस्यों से रिश्ते को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है।

करियर राशिफल: ऑफिस में झगड़ा करने से बचें। दोपहर का समय नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी अच्छा रहेगा। आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मीडिया और कानूनी प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आज का दिन किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने या किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अच्छा नहीं है। व्यवसायियों को नए पार्टनर से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज आप नोटिस दे सकते हैं और किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नए सौदे करने का सौभाग्य मिलेगा, जो भविष्य में समृद्धि भी ला सकता है।

फाइनेंशियल राशिफल: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें शेयर मार्केट में निवेश की योजना में बाधा डाल सकती हैं। आज आप अपने भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको जल्द से जल्द पैसा वापस मिल जाए। कुछ महिलाओं को ऑफिस या क्लास में किसी ईवेंट पर खर्च करना पड़ सकता है। कपड़ा, फैशन, चमड़ा और कंप्यूटर डिवाइस से जुड़े व्यापारियों को आज अच्छा लाभ मिल सकता है।

सेहत राशिफल: कोई सिरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अपनी सेहत पर नजर रखना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहने से आपको आलस्य दूर करने में मदद मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में अधिक सब्जियां और फल हों। आज शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करें। कुछ महिलाओं को कोहनी में दर्द या पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

