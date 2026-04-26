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मेष राशिफल 27 अप्रैल 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 26, 2026 07:29 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 27 April 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 अप्रैल 2026 का दिन…

मेष राशिफल 27 अप्रैल 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Horoscope Today 27 April 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज तुरंत जवाब देना फायदेमंद लग सकता है, लेकिन आपको अपने शब्द सोच-समझकर बोलने चाहिए। जल्दबाजी में कही गई बात बुरी भी लग सकती है। क्योंकि बुध ग्रह मेष राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में होने की वजह से आज ऐसा हो सकता है कि आप जो बात सामान्य तरीके से कहें, वह सामने वाले को बुरी लग सकती है। आप सच बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका तरीका ऐसा हो जिससे सामने वाला परेशान न हो। अगर आपको किसी बात के लिए ना कहना है, तो वह भी शांति के साथ कहें, गुस्से या जल्दबाजी में नहीं। आज आपका आत्मविश्वास तभी बेहतर असर डालेगा जब वह स्थिर और संतुलित होगा। अगर आप एक सही समय पर एक साफ और छोटा सा वाक्य बोलते हैं, तो वह बाद में कई गलतफहमियों से बचा सकता है।

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मेष लव राशिफल

आज किसी बात में ईमानदारी जरूरी है, पर किसी भी तरह का दबाव डालना सही नहीं है। सामने वाला अपनी भावनाएं धीरे-धीरे या कम तरीके से बता सकता है, जिससे आपको जल्दी जवाब जानने की इच्छा हो सकती है। लेकिन उन्हें समय देना बेहतर रहेगा। थोड़ा धैर्य रखने से बातचीत और भी अच्छी हो सकती है। सिंगल लोग किसी आत्मविश्वासी और सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ने देना चाहिए। रिलेशनशिप में हैं तो परिवार, समय या किसी फैसले पर बात हो सकती है।

मेष करियर राशिफल

आज जल्दी में किया गया कोई भी चीज आपके काम पर असर डाल सकती है। आपको लग सकता है कि आप जल्दी काम संभाल लें, खासकर जब दूसरे लोग धीमे या कन्फ्यूज हों, लेकिन ऐसा करने से बचें। कोई भी जवाब देने या फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक छोटी गलती आगे समस्या बना सकती है। नौकरी में हैं तो बॉस, क्लाइंट या सहकर्मियों को जवाब सोच-समझकर दें। बिजनेस में हैं तो डिलीवरी टाइम और वादों को पहले अच्छे से चेक करें। स्टूडेंट्स के लिए एक कठिन टॉपिक अच्छे से पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। आज जल्दी नहीं, ध्यान से किया गया काम ही सफलता देगा।

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मेष मनी राशिफल

आज कोई पैसों का फैसला जल्दी करने जैसा लग सकता है, खासकर जब कोई दूसरा उस पर जोर दे। जैसे परिवार का खर्च, पेमेंट, निवेश या कोई खरीदारी। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, तुरंत हां कहना जरूरी नहीं है। पहले पूरा खर्च, वजह, समय और आगे क्या असर होगा, ये सब अच्छे से देख लें। अगर सेविंग या निवेश की बात है, तो सिर्फ एक बदलाव देखकर पूरा फैसला न लें। जरूरी खर्च जैसे काम, यात्रा या रिपेयर समझदारी से किए जा सकते हैं।

मेष हेल्थ राशिफल

आज अगर दिन बहुत तेज और भागदौड़ वाला रहेगा, तो इससे शरीर में गर्मी, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द या कंधों में तनाव महसूस हो सकता है। खाना छोड़ने से मूड और भी खराब हो सकता है, इसलिए समय पर खाना और पानी पीना जरूरी है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन इसे तनाव निकालने का तरीका न बनाएं। टहलना, स्ट्रेचिंग या काम के बीच छोटा ब्रेक लेना आपको राहत देगा। आज शांत रहकर, सही खाना और थोड़ा आराम लेकर अपनी सेहत का ध्यान रखें।

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आज का सुझाव

हिम्मत सही समय को चुनने दे। शांत जवाब भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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