मेष राशिफल 26 सितंबर : मेष राशि वालों को पैसों से लेकर दिक्कतें नहीं होगी, गाड़ी खरीदने के भी योग

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 26 September 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने रिश्ते को लेकर सजग रहें और पार्टनर से ज्यादा बात करें।

Thu, 25 Sep 2025 08:33 PM

Aries Horoscope Today 26 September 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने रिश्ते को लेकर सजग रहें और पार्टनर से ज्यादा बात करें। दफ्तर में कोई नया काम लो जो तुम्हारी लगन को परखे। बेवजह बहस से बचें ताकि प्यार का रिश्ता अच्छा बना रहे। नई जिम्मेदारियां आज तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका देंगी। पैसों के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, बस हल्की-फुल्की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं।

लव राशिफल- आज रिश्ते में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालें। उनकी पसंद-नापसंद पर समझौता न करें। साथ में वेकेशन प्लान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे अभी फैमिली से बात करने में थोड़ा वक्त लें। शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें, नहीं तो शाम तक पकड़े जा सकते हैं। कुछ रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी बढ़ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं।

करियर राशिफल- दफ्तर के दिए गए काम तुम्हें व्यस्त रखेंगे। खासकर आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, ऐनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स वाले प्रोफेशनल्स को आज एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है। टीम मीटिंग्स में थोड़ा हंगामा हो सकता है और कुछ साथी तुम्हारी इमानदारी पर सवाल उठा सकते हैं। फिर भी तुम्हारी लगन काम आएगी, खासकर विदेशी क्लाइंट्स से डील करते समय। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स को कैलकुलेशन में सावधानी रखनी होगी। कुछ बिजनेस वाले लोगों को विदेश में नया वेंचर शुरू करने के मौके भी मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने सारे बकाया चुकता कर पाओगे। सीनियर्स को फाइनेंशियल क्राइम्स से बचकर रहना चाहिए। आज तुम गाड़ी खरीद सकते हो। किसी दोस्त या भाई-बहन को हेल्थ या लीगल प्रॉब्लम के लिए पैसों की मदद करनी पड़ सकती है। आपको अपने जीवनसाथी के परिवार से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। बिजनेस वाले प्रमोटर्स के जरिए फंड्स जुटाकर खुश होंगे। जमीन या गाड़ी खरीदने का विचार भी बन सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- आज हल्की-फुल्की हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ऑफिस और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाए रखें। बार-बार बाहर का या तैलीय खाना खाने से बचें। आज बारिश में तेज गाड़ी न चलाएं। अगर एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हो तो मेडिकल किट साथ जरूर रखें। दोपहर बाद सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com