मेष राशिफल 26 अक्टूबर 2026: मेष राशि वाले आज तेजी से लाभ देने वाली योजना में न लगाएं पैसा
Aries Horoscope Today 26 October 2026, आज का मेष राशिफल 26 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aries Horoscope Today 26 October 2026, आज का मेष राशिफल : आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी जरूरत, प्रस्तुति और फैसलों पर ध्यान बढ़ सकता है, लेकिन तत्काल मन में आया विचार अंतिम निर्णय न बने। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण नींद, खर्च और पीछे छूटे दायित्वों के लिए स्पष्ट व्यवस्था मांगता है। इसलिए उत्साह के साथ अपनी उपलब्ध ऊर्जा भी देखें। किसी बातचीत में अच्छी प्रतिक्रिया मिले तो उसे उपयोगी संकेत मानें, सुनिश्चित सम्मान या सफलता नहीं। दिन की शुरुआत में जरूरी काम चुनना और उनके बीच थोड़ा खाली समय रखना व्यस्तता को अधिक संभालने योग्य बनाएगा।
मेष राशिफल 26 अक्टूबर 2026: मेष राशि वाले आज तेजी से लाभ देने वाली योजना में न लगाएं पैसा
करियर राशिफल
काम में पहल करने का मन हो सकता है। यदि नौकरी में कोई प्रस्ताव रखना है, तो समस्या के साथ उसका व्यावहारिक समाधान भी तैयार रखें। व्यापार में पूछताछ आने और पक्का आदेश मिलने का अंतर समझें। ग्राहक की जरूरत, भुगतान और आपूर्ति की शर्तें स्पष्ट होने के बाद ही अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। बुध तुला राशि के सातवें भाव में वक्री है, इसलिए साझेदार या ग्राहक के साथ पहले हुई बातचीत का लिखित सार उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी अपनी तैयारी को केवल पढ़े हुए पन्नों से न मापें। छोटा अभ्यास प्रश्न हल करके देखें कि बात कितनी स्पष्ट हुई है। समूह अध्ययन हो तो चर्चा के बाद अपना उत्तर अलग लिखें। दूसरों के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर विषय बदलने के बजाय अपनी कमजोर कड़ी पर काम करना अधिक सार्थक रहेगा।
धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से मिलने वाली उम्मीदों और निजी जोखिम संबंधी फैसलों को अलग रखने की जरूरत दिखाती है। किसी परिचित की कमाई सुनकर सट्टे या तेजी से लाभ देने वाली योजना में पैसा न लगाएं। पहले अपने नियमित भुगतान और उपलब्ध बचत देखें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर, अध्ययन या पारिवारिक सुविधा पर उपयोगी खर्च हो सकता है, लेकिन उसकी सीमा जरूरी है। यदि कोई घरेलू सामान खरीदना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और वास्तविक उपयोग भी जांचें। उधार लौटने की उम्मीद को हाथ में मौजूद रकम की तरह न गिनें।
लव राशिफल
अपनी बात कहने की इच्छा प्रबल रह सकती है, लेकिन रिश्ते में केवल आपकी तात्कालिक जरूरत ही पूरा विषय नहीं है। यदि साथी किसी पुरानी बात पर लौटे तो तुरंत यह न मानें कि वह विवाद चाहता है। पूछें कि अभी किस बदलाव की अपेक्षा है। घर की जिम्मेदारी साझा करनी हो तो सामान्य वादे के बजाय काम और जिम्मेदार व्यक्ति तय करें। अविवाहित पाठक किसी परिचय में आकर्षण और भरोसे को अलग गति से विकसित होने दें। परिवार से सहायता मिले तो उसे स्वाभाविक अधिकार न मानें। आभार और स्पष्ट संवाद अपनापन बनाए रखेंगे। किसी सदस्य की चुप्पी का अर्थ अनुमान से तय करने के बजाय सहज ढंग से हाल पूछना बेहतर होगा।
सेहत राशिफल
उत्साह के कारण दिन को जरूरत से ज्यादा भर देना बाद में थकान बढ़ा सकता है। भोजन, पानी और विश्राम के लिए जगह पहले रखें। यदि घर से काम करते हैं तो बैठने की जगह व्यवस्थित करें और बीच में उठकर शरीर को सहज गति दें। मन में कई विचार एक साथ चलें तो उन्हें कागज पर लिखना उपयोगी हो सकता है। सोने से पहले अधूरे काम निपटाने की लंबी कोशिश के बजाय अगली सूची बनाएं। किसी लगातार बनी परेशानी को केवल तनाव या ग्रहस्थिति मानकर न छोड़ें, जरूरत होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लें।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस फैसले में दूसरे व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, उसके मुख्य बिंदु लिखकर साझा करें। घर के एक लंबित काम के लिए वास्तविक खर्च और अपनी उपलब्धता तय करें, ताकि शुरुआत के बाद अनावश्यक दबाव न बढ़े।
क्या न करें- प्रशंसा मिलने पर तुरंत अतिरिक्त काम स्वीकार न करें। किसी समूह के उत्साह को निवेश का प्रमाण न मानें और निजी असमंजस दूर करने के लिए बार बार अलग लोगों से परस्पर विरोधी राय न जुटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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