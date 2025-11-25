Hindustan Hindi News
Aries Horoscope Today 26 November 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 26 नवंबर : मेष राशि वाले पार्टनर के साथ बिताएं समय, निवेश सोच-समझकर करें

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 26 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज आप भावुक रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ये भावनाएं आपके प्रेम जीवन को प्रभावित न करें।

Tue, 25 Nov 2025 07:22 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 26 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आप भावुक रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ये भावनाएं आपके प्रेम जीवन को प्रभावित न करें। रिश्तों की मुश्किलों को शांत दिमाग से संभालें और बातचीत खुलकर करें। ऑफिस में काम बढ़ेगा और आपको नए चैलेंज मिलेंगे। कोशिश करें कि हर मौके का फायदा उठाएं। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। खर्च सोचकर करें और निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। साथ में कुछ रचनात्मक करें- कहीं घूमना, कुछ नया प्लान बनाना या बस दिल से बातचीत करना फायदेमंद होगा। फैसले लेते समय अपने साथी की पसंद और भावनाओं का ध्यान रखें। कुछ रिश्तों में माता-पिता की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। पार्टनर के पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आज फैसला लेने के लिए समय अच्छा है। शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। कुछ विवाहित महिलाओं को घर में हल्की परेशानियाँ होंगी- इन्हें बातचीत से शांत किया जा सकता है।

करियर राशिफल: काम पर आपकी मेहनत नजर आएगी और नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। नए काम या जोखिम लेने से न डरें। यह आपके करियर को आगे बढ़ाएगा। किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी तकनीकी स्किल बढ़ानी पड़ सकती है। सेल्स, मार्केटिंग और फील्डवर्क वालों पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है। परीक्षा में सफलता के संकेत हैं। कारोबारियों, व्यापारियों और नए उद्यमियों को कमाई में बढ़त दिखाई देगी।

आर्थिक राशिफल: सुबह के समय थोड़ी आर्थिक परेशानी आ सकती है, जिससे बड़े खर्च या शॉपिंग टल सकती है। निवेश करते समय- खासतौर पर स्टॉक मार्केट में बहुत सावधानी रखें। आज किसी करीबी को बड़ा पैसा उधार देकर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का योग बन रहा है। धन की टेंशन के बावजूद, बिजनेस के लिए जरूरी फंड आपको मिल जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने रूटीन और जीवनशैली का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऑफिस का तनाव घर न लाएं- ये आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। बड़े लोग नींद से जुड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। आप जिम जॉइन करने या व्यायाम की नई आदत शुरू करने का मन बना सकते हैं। महिलाओं को आज माइग्रेन या पीरियड से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
