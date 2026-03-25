मेष राशिफल 26 मार्च: मेष राशि आज प्रमोशन और धन मिलने का पूरा चांस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 26 मार्च: मेष राशि आज प्रमोशन और धन मिलने का पूरा चांस, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 26 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 मार्च 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 26 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 26 मार्च: ऑफिस में रिस्क उठाने से न डरें। आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ रहते हुए अपनी झिझक दूर करें। आज धन और स्वास्थ्य, दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे। आज के दिन डिसीजन लेते समय अपने पार्टनर की पसंद का भी ध्यान रखें। नई जिम्मेदारियां आपकी प्रोफेशनल काबिलियत की परीक्षा लेंगी। आज आपको धन लाभ भी होगा।
मेष राशि आज प्रमोशन और धन मिलने का पूरा चांस, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय कठोर शब्दों या हाव-भाव का इस्तेमाल करने से बचें। पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिसका असर आपके रोमांस पर पड़ सकता है। आपको धैर्य से उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल भी हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में अप्रत्याशित सिचूऐशन पैदा हो सकती है। आज के दिन आप अपने क्रश से बात कर सकते हैं और अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। मैरिड जातकों को सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अपने अहंकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
मेष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपको ऑफिस में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ प्रोफेशनल जातकों को अपने अहंकार के कारण भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई सीनियर अधिकारी किसी प्रोजेक्ट में आपके प्रयासों की आलोचना कर सकता है। टीम मीटिंग्स में, खासकर मैनेजमेंट और क्लाइंट्स के सामने, आपको अपने कुछ टास्क का बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पेशल प्रोजेक्ट्स में अपनी तकनीकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। जो लोग कानून, शिक्षा, मीडिया, परिवहन, कानून प्रवर्तन, विज्ञापन, हेल्थ केयर और ह्यूमन रिसोर्स जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका आज का शेड्यूल काफी बिजी रहेगा। जो व्यवसायी कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण के क्षेत्र में हैं, उन्हें किसी भी तरह के विवाद से सावधान रहना चाहिए।
मेष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको धन लाभ होगा। इससे आप अपने सभी बकाया कर्ज चुका पाएंगे। आज के दिन का दोपहर का टाइम दान-पुण्य करने के लिए बहुत शुभ है। महिला जातक घर पर किसी उत्सव या इवेंट में शामिल होकर खुशी महसूस करेंगी। धन लाभ होने से आप शेयर मार्केट जैसे बिजनेस में भी समझदारी भरा निवेश कर पाएंगे। कुछ सीनियर जातकों को परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़े मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन का सुबह का टाइम घर की मरम्मत करवाने या कोई नया वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है।
मेष राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में किसी भी तरह का रिस्क उठाने से बचें। सेहत से जुड़ी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ जातकों को कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज आपको कोई भी भारी वस्तु नहीं उठानी चाहिए। बच्चों को मुंह या दांत से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। जंक फूड्स और तैलीय (ऑयली) भोजन से परहेज करें, खासकर यात्रा के दौरान। उम्रदराज नागरिकों को आज वायरल बुखार से राहत मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा