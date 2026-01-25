Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope today 26 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal daily future predictions and bhavishyafal
मेष राशिफल 26 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के जीवन में उथल-पुथल के संकेत, रहें सतर्क, बच्चों का भी रखें विशेष ध्यान

मेष राशिफल 26 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के जीवन में उथल-पुथल के संकेत, रहें सतर्क, बच्चों का भी रखें विशेष ध्यान

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 26 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जनवरी 2026 का दिन…

Jan 25, 2026 07:24 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 26 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर संतुलन बनाए रखने का है। प्रेम जीवन में खुशियां बनाए रखने की कोशिश करें और रिश्ते को हल्के-फुल्के अंदाज में संभालें। आज बहस या तकरार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बशर्ते आप सामने वाले को अपनापन और समय दें। कामकाज के मोर्चे पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहें। आपकी मेहनत और ईमानदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक है और कुछ मामलों में निवेश करने की गुंजाइश भी बन रही है। सेहत के लिहाज से दिन थोड़ा सतर्क रहने का है, क्योंकि छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि हर चीज को एक साथ परफेक्ट बनाने का दबाव न लें। धैर्य और शांत रवैया ही आपको सही नतीजों तक ले जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष लव राशिफल: आज प्रेम जीवन में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। रिश्ते में अहंकार से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें, नहीं तो बेवजह तनाव बढ़ सकता है। पुराने प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ यादें या मुद्दे आज फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे भावनात्मक रूप से असहज महसूस हो सकता है।आज गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। जल्द प्रतिक्रिया देने से बात बिगड़ सकती है। नए रिश्ते में आगे बढ़ रहे लोगों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा काफी अहम रहेगा। इस समय समझदारी और संयम से लिया गया फैसला भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ महिलाओं को अपने प्रेम संबंध में परिवार का सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे मन को राहत मिलेगी। वहीं, जो महिलाएं सिंगल हैं और किसी कार्यक्रम या समारोह में शामिल हो रही हैं, उन्हें प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर, प्रेम जीवन में सावधानी और संतुलन बनाए रखना आज सबसे जरूरी रहेगा।

ये भी पढ़ें:26 जनवरी से 1 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

मेष करियर राशिफल: आज ऑफिस में टीम मीटिंग के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी सीनियर की ओर से आपकी क्षमता पर सवाल उठाया जा सकता है, जिससे आपका मनोबल प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खुद को कमजोर महसूस करने की बजाय, धैर्य से अपनी बात रखें और काम पर फोकस बनाए रखें। ऑफिस की राजनीति से जुड़े मामलों में भी आज सजग रहने की जरूरत है। जो लोग टीम की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनसे नए और क्रिएटिव आइडिया की उम्मीद की जा सकती है। आपकी सोच और काम करने का तरीका आज सबके सामने आ सकता है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पेशेवरों को आज अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ सकता है। हेल्थकेयर सेक्टर में काम करने वाले कुछ लोगों को विदेश से नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। मीडिया, कानून, विज्ञापन और मानव संसाधन से जुड़े लोगों के लिए नौकरी बदलने का विकल्प भी आज सामने आ सकता है। कुल मिलाकर, करियर में आज चुनौती और मौके दोनों साथ-साथ रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का राशिफल

मेष आर्थिक राशिफल: आज धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही खर्च भी होगा। इसलिए प्राथमिकता भविष्य के लिए बचत को दें। कुछ ऐसे काम सामने आ सकते हैं, जिन पर पैसा खर्च करना जरूरी होगा। कुछ महिलाओं को विदेश यात्रा से जुड़ी फ्लाइट बुक कराने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा किसी दोस्त के साथ चल रहे पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा माना जा रहा है। बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। शेयर बाजार में बड़ा निवेश करते समय आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोग आज अपने पुराने बकाया भुगतान को निपटाने में सफल हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा।

ये भी पढ़ें:फरवरी में तीन बार बदलेगी सूर्य की चाल, इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

मेष स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। सांस से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। त्वचा से संबंधित संक्रमण या एलर्जी भी हो सकती है। डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को आज अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों को फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। खान-पान में संतुलन बनाए रखें और ऐसा आहार लें, जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व और प्रोटीन हों। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। कुछ लोगों को फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। किसी भी लक्षण को हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। आज लापरवाही से बचना ही सेहत के लिए सबसे बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें भविष्यफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने