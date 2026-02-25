मेष राशिफल 26 फरवरी: मेष राशि आज होगा पैसा ही पैसा, सुबह में ऑफिस में रहें सावधान
Aries Horoscope Today 26 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 फरवरी 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 26 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 26 फरवरी 2026: आज के दिन रोमांटिक रहें और अपने पार्टनर के लिए सबसे अच्छा समय निकालें। वर्कप्लेस पर आपका डिसिप्लिन पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। फाइनेंशियल तौर पर आज आप मजबूत सिचूऐशन में हैं। आज के दिन आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऑफिशियल प्रेशर में न आएं और रुकावटों को दूर करें। लव अफेयर में दिक्कतों को खुलकर बातचीत करके सुलझाएं। आज के दिन पैसा भी आएगा।
मेष राशि आज होगा पैसा ही पैसा, सुबह में ऑफिस में रहें सावधान
मेष राशि वालों के लिए का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन रिश्ता पॉजिटिव मोड़ ले सकता है। आपका लवर ह्यूमर पसंद करता है, और आपकी बातचीत रोमांटिक और मजाकिया दोनों होनी चाहिए। इससे बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। पुरानी बातों में न उलझें, इससे आपका लवर भी परेशान हो सकता है। फैमिली लाइफ में दिक्कतें होने पर भी कूल रहें। आज आपको अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी पार्टी या फंक्शन में जाने वाली सिंगल महिलाएं भी ध्यान अट्रैक्ट सकती हैं और प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं।
मेष राशि वालों के लिए का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन सुबह के टाइम में प्रोडक्टिविटी के मामले में छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ काम ऐसे होंगे, जिनकी डेडलाइन टाइट होगी। आज के दिन कुछ लोगों को मुश्किल टेक्नोलॉजी से निपटना होगा, इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आप जॉब इंटरव्यू में जाने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग टीम मैनेज करते हैं या प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, उन्हें भी इंटरनल कम्युनिकेशन को लेकर सावधान रहना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का टाइम नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा है। कुछ ट्रेडर क्लाइंट या लोकल अधिकारियों के साथ मसले सुलझा सकते हैं।
मेष राशि वालों के लिए का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन पैसा आएगा। इससे आपको बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी खरीद सकते हैं और विदेश में छुट्टी पर भी खर्च कर सकते हैं। आज शेयर खरीदने या बेचने के लिए अच्छा दिन है। कुछ महिलाएं परिवार में पैसे से जुड़े मसले सुलझा सकती हैं। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप भी साइन कर सकते हैं, जिससे नए इलाकों में ट्रेड बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी।
मेष राशि वालों के लिए का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। आप सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतों से ठीक हो सकते हैं। कुछ उम्रदराज जातक पेट से जुड़ी बीमारियों की शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए मेडिकल मदद की जरूरत होगी। आज के दिन जंक फूड्स के सेवन से बचें। आपको शराब और तंबाकू दोनों का सेवन छोड़ देना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का टाइम जिम या योगा सेशन में शामिल होने के लिए अच्छा है। आप छुट्टी पर भी समय बिता सकते हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा