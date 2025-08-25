मेष राशिफल 26 अगस्त: आज लव लाइफ में शाम का समय रहेगा महत्वपूर्ण, पॉलिटिक्स से दूरी जरूरी

Aries Horoscope Today 26 August 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 26 अगस्त 2025: साथ समय बिताते हुए अपने पार्टनर को नाराज न करें। ऑफिस में होने वाली समस्याओं को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। आज बेफिजूल में खर्च करने से बचें। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा।

मेष लव लाइफ: लव के मामले में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको किसी ऐसे दोस्त के हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए, जोआपके पार्टनर को प्रभावित कर सकता है और दिक्कतें पैदा कर सकता है। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। एक साथ अच्छे पल भी बिताने चाहिए। शाम का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी नए रिलेशन में हैं। कुछ महिलाओं को अपने माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्तों में यह कारगर साबित नहीं हो सकता है। मैरिड महिला जातक भी फैमिली प्लानिंग ने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वालों के लिए दोपहर का समय महत्वपूर्ण है। टीम मीटिंग में अपने सुझाव देने पर विचार करें। आपकी बात करने की स्किल भी क्लाइंट्स को प्रभावित करेगी। मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। कुछ व्यावसायिक पार्टनरशिप भी अच्छी फाइनेंशियल सिचूऐशन ला सकती है। व्यापारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और इनका तुरंत निपटारा जरूरी है।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के अवसर भी मिलेंगे। कुछ महिलाएं परिवार के साथ विदेश यात्रा के लिए टिकट और होटल बुक करा सकती हैं। शेयर मार्केट में बड़ी रकम निवेश करने से बचना भी अच्छा है। व्यवसायी दोपहर के समय में नए वित्तीय सौदे करने पर विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। कुछ जातकों को जोड़ों में दर्द रहेगा। उम्रदराज जातकों को नींद की समस्या भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी और संक्रमण भी दिन को बाधित कर सकते हैं। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। ऑफिस और पर्सनल लाइफ, दोनों के बीच उचित संतुलन बनाए रखें। सब्जियों, फलों और मेवों से भरपूर मेन्यू का पालन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com