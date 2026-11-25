Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 25 नवंबर 2026: चुनौती भरे काम के लिए अच्छा दिन। जीवनसाथी से तीखी बहस करने से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

काम में आज आपका साहस बढ़ेगा और रोज की जिम्मेदारी से आगे कुछ अलग करने का मन होगा। किसी कठिन काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के भी योग हैं। हालांकि पैसे की स्थिति औसत रहेगी, इसलिए उत्साह और उपलब्ध रकम के बीच फर्क साफ दिखाई देगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि साढ़ेसाती का पहला चरण लिए हुए है। इससे अधूरी जिम्मेदारी और आराम की कमी का बोझ रहेगा। दिन का काम जल्दी समेट लेने पर राहत मिलेगी। घर पहुंचने के बाद भी मन में बचा हुआ काम घूमेगा, लेकिन उसे पूरा कर देने का संतोष अलग होगा।

मेष राशिफल 25 नवंबर 2026: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे लव लाइफ या शौक पर खर्च करियर राशिफल दफ्तर में ऐसा काम आकर्षित करेगा जिसे आप आम दिनों में कठिन मानकर आगे रख देते हैं। अपनी क्षमता आजमाने का उत्साह रहेगा। इसका नतीजा आपके प्रयास और तैयारी पर निर्भर रहेगा। केवल जोश से बड़ी उपलब्धि तय मान लेना ठीक नहीं होगा। काम से जुड़ी छोटी आवाजाही की संभावना है। परिचित ढर्रे से अलग जिम्मेदारी मिलने पर शुरुआत में उत्सुकता होगी और फिर उसकी मेहनत समझ आएगी। साथ काम करने वाले के सामने अपना तरीका रखने में संकोच कम रहेगा। कारोबार में भी कोई अलग कोशिश करने का मन होगा, हालांकि उससे तत्काल आमदनी बढ़ने का मजबूत संकेत नहीं है। विद्यार्थियों का मन चुनौती वाले सवालों की ओर जाएगा। आज कठिन हिस्से के लिए एक निश्चित समय रखें। काम पूरा होने तक उत्साह बनाए रखने की परीक्षा भी होगी।

धन राशिफल आमदनी और खर्च का हिसाब आज साधारण रहेगा। कोई बड़ी आर्थिक छलांग दिखाई नहीं देती। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार का खर्च और खाने पीने की पसंद बातचीत के केंद्र में होगी। घर में किस जरूरत पर पैसा लगाया जाए, इस पर चर्चा होगी। अपनी पसंद की चीज लेने का मन भी उठेगा। तुला राशि के सातवें भाव में अपनी राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुख सुविधा की चाह बढ़ाएगा। साथी के साथ समय बिताने या शौक पर खर्च के योग हैं। वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। आज की औसत आर्थिक स्थिति में बड़ा भुगतान अतिरिक्त दबाव ला सकता है। उपलब्ध रकम का बड़ा हिस्सा केवल उत्साह में बांध देने से बचें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ गरम बातचीत तनाव पैदा करेगी। आपकी बात रखने की तेजी और सामने वाले का अपना पक्ष रिश्ते में खिंचाव लाएगा। घर के किसी विषय पर शुरू हुई चर्चा में पुराने असंतोष की झलक भी महसूस होगी। अपनापन चाहने के बावजूद बोलने का ढंग उस चाह को साफ नहीं कर पाएगा। दिन में परिवार की जरूरतों पर बात होगी और अपने लोगों के साथ बैठने की इच्छा भी रहेगी। फिर भी दांपत्य का माहौल सहज बनाए रखने में संयम की भूमिका बड़ी होगी। साफ चेतावनी है, गुस्से में कही गई चोट पहुंचाने वाली बात आज की बहस को लंबा खींचेगी। आवाज ऊंची होने लगे तो बातचीत को थोड़ी देर रोक दें। शाम तक मन में उसी संवाद की गूंज रहेगी।

सेहत राशिफल सेहत के मामले में सावधानी रखने का दिन है। काम के उत्साह के बीच आराम पीछे छूटने की संभावना है। अधूरी नींद और बाकी जिम्मेदारियों का दबाव थकावट बढ़ा सकता है। खाने पीने पर ध्यान रहेगा, लेकिन पसंद के आगे अपनी सहज दिनचर्या छोड़ने का मन भी होगा। आज शरीर से असाधारण मेहनत लेने पर असुविधा की संभावना रहेगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत समय की जरूरत महसूस होगी। रात का विश्राम समय पर रखें।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अधूरी जिम्मेदारी को दिन के शुरुआती कामों में जगह दें।

क्या न करें आज वाहन खरीदने की जल्दबाजी न करें।