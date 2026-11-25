मेष राशिफल 25 नवंबर 2026: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे लव लाइफ या शौक पर खर्च
Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 25 नवंबर 2026: चुनौती भरे काम के लिए अच्छा दिन। जीवनसाथी से तीखी बहस करने से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
काम में आज आपका साहस बढ़ेगा और रोज की जिम्मेदारी से आगे कुछ अलग करने का मन होगा। किसी कठिन काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के भी योग हैं। हालांकि पैसे की स्थिति औसत रहेगी, इसलिए उत्साह और उपलब्ध रकम के बीच फर्क साफ दिखाई देगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि साढ़ेसाती का पहला चरण लिए हुए है। इससे अधूरी जिम्मेदारी और आराम की कमी का बोझ रहेगा। दिन का काम जल्दी समेट लेने पर राहत मिलेगी। घर पहुंचने के बाद भी मन में बचा हुआ काम घूमेगा, लेकिन उसे पूरा कर देने का संतोष अलग होगा।
मेष राशिफल 25 नवंबर 2026: आज मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे लव लाइफ या शौक पर खर्च
करियर राशिफल
दफ्तर में ऐसा काम आकर्षित करेगा जिसे आप आम दिनों में कठिन मानकर आगे रख देते हैं। अपनी क्षमता आजमाने का उत्साह रहेगा। इसका नतीजा आपके प्रयास और तैयारी पर निर्भर रहेगा। केवल जोश से बड़ी उपलब्धि तय मान लेना ठीक नहीं होगा। काम से जुड़ी छोटी आवाजाही की संभावना है। परिचित ढर्रे से अलग जिम्मेदारी मिलने पर शुरुआत में उत्सुकता होगी और फिर उसकी मेहनत समझ आएगी। साथ काम करने वाले के सामने अपना तरीका रखने में संकोच कम रहेगा। कारोबार में भी कोई अलग कोशिश करने का मन होगा, हालांकि उससे तत्काल आमदनी बढ़ने का मजबूत संकेत नहीं है। विद्यार्थियों का मन चुनौती वाले सवालों की ओर जाएगा। आज कठिन हिस्से के लिए एक निश्चित समय रखें। काम पूरा होने तक उत्साह बनाए रखने की परीक्षा भी होगी।
धन राशिफल
आमदनी और खर्च का हिसाब आज साधारण रहेगा। कोई बड़ी आर्थिक छलांग दिखाई नहीं देती। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार का खर्च और खाने पीने की पसंद बातचीत के केंद्र में होगी। घर में किस जरूरत पर पैसा लगाया जाए, इस पर चर्चा होगी। अपनी पसंद की चीज लेने का मन भी उठेगा। तुला राशि के सातवें भाव में अपनी राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुख सुविधा की चाह बढ़ाएगा। साथी के साथ समय बिताने या शौक पर खर्च के योग हैं। वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। आज की औसत आर्थिक स्थिति में बड़ा भुगतान अतिरिक्त दबाव ला सकता है। उपलब्ध रकम का बड़ा हिस्सा केवल उत्साह में बांध देने से बचें।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ गरम बातचीत तनाव पैदा करेगी। आपकी बात रखने की तेजी और सामने वाले का अपना पक्ष रिश्ते में खिंचाव लाएगा। घर के किसी विषय पर शुरू हुई चर्चा में पुराने असंतोष की झलक भी महसूस होगी। अपनापन चाहने के बावजूद बोलने का ढंग उस चाह को साफ नहीं कर पाएगा। दिन में परिवार की जरूरतों पर बात होगी और अपने लोगों के साथ बैठने की इच्छा भी रहेगी। फिर भी दांपत्य का माहौल सहज बनाए रखने में संयम की भूमिका बड़ी होगी। साफ चेतावनी है, गुस्से में कही गई चोट पहुंचाने वाली बात आज की बहस को लंबा खींचेगी। आवाज ऊंची होने लगे तो बातचीत को थोड़ी देर रोक दें। शाम तक मन में उसी संवाद की गूंज रहेगी।
सेहत राशिफल
सेहत के मामले में सावधानी रखने का दिन है। काम के उत्साह के बीच आराम पीछे छूटने की संभावना है। अधूरी नींद और बाकी जिम्मेदारियों का दबाव थकावट बढ़ा सकता है। खाने पीने पर ध्यान रहेगा, लेकिन पसंद के आगे अपनी सहज दिनचर्या छोड़ने का मन भी होगा। आज शरीर से असाधारण मेहनत लेने पर असुविधा की संभावना रहेगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत समय की जरूरत महसूस होगी। रात का विश्राम समय पर रखें।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अधूरी जिम्मेदारी को दिन के शुरुआती कामों में जगह दें।
क्या न करें
आज वाहन खरीदने की जल्दबाजी न करें।
कल का राशिफल
कल अतिरिक्त मेहनत से काम में सफलता के योग हैं। छोटे भाई बहन सहयोग देंगे और दांपत्य अच्छा रहेगा। संतान से शुभ समाचार संभव है। नए उद्यम में निवेश अनुकूल नहीं रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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