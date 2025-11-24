Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 25 नवंबर : मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें काम, भाग्य का मिलेगा साथ

मेष राशिफल 25 नवंबर : मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें काम, भाग्य का मिलेगा साथ

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 25 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे काम आसानी से आगे बढ़ेंगे।

Mon, 24 Nov 2025 08:21 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 25 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। बस बात करते समय नरमी रखें और हर काम में शांत मन से कदम बढ़ाएं। दिन को सुधारने के लिए एक छोटा-सा काम पूरा कर लेना ही काफी होगा, क्योंकि उसी से आगे की रफ्तार और साफ हो जाएगी। आपका साहस आज भी बना रहेगा, शुरुआत करने का जोश भी रहेगा, बस दूसरों के साथ पेश आते समय धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। धीरे-धीरे किए गए काम आज आपको लोगों की नजरों में भरोसेमंद भी बनाएंगे। छोटी जीतों को महसूस करें और पूरे दिन हल्की, सहज चाल में आगे बढ़ें, यही आपको सुकून देगा।

लव राशिफल: आज आपके भीतर की गर्मजोशी लोगों को आपको ओर खींचेगी। दिल की बात कहने में झिझक न दिखाएं, लेकिन उतनी ही शांति से सामने वाले की बात भी सुनें। अगर अविवाहित हैं तो किसी से हल्की-फुल्की बातचीत धीरे-धीरे भरोसे वाले संबंध में बदल सकती है, बस विनम्रता और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। अगर रिश्ता चल रहा है तो छोटी-छोटी देखभाल और अपनेपन वाली बातें भरोसा और करीब लेकर आएंगी। जल्दीबाजी या चिड़चिड़ापन रिश्ते को उलझा सकता है, इसलिए थोड़ा स्थान दें और थोड़ा समझें। रोज का सरल सहारा और सच्ची सुनवाई किसी भी रिश्ते को गहराई देती है।

करियर राशिफल: कामकाज वाले माहौल में आज एक समय पर एक काम पर ध्यान दें। साफ और छोटे नोट तैयार करना और सहकर्मियों की मदद करना आपको भरोसेमंद बनाएगा। अपनी बात को सीधे, सरल ढंग से रखना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों से सीखने का मन खुला रखें, इससे काम और आसान होगा। तेजी में काम करने की जरूरत नहीं, धीरे और साफ किया गया काम ही फायदा देगा। अगर कोई नया मौका सामने आए तो तुरंत फैसला न करें। पहले शांत दिमाग से सोचें। आज की सच्ची मेहनत किसी न किसी रूप में दिखाई देगी- कभी किसी का सहयोग, तो कभी हल्की-सी प्रशंसा।

ये भी पढ़ें:दिसंबर का महीना इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, खूब होगा धन लाभ

आर्थिक राशिफल: धन के मामले आज स्थिर रहेंगे, बस थोड़ी समझदारी की जरूरत है। अनावश्यक खर्चों से दूर रहकर केवल जरूरी चीजों की छोटी सूची बनाकर चलना बेहतर रहेगा। थोड़ा-थोड़ा बचत आज आपके आने वाले समय को आसान बनाएगी। बिल और रसीदें ध्यान से चेक कर लें ताकि किसी छोटी भूल का नुकसान न उठाना पड़े। कोई पैसा उधार मांगता है तो पहले यह सोचो कि इससे आपकी अपनी योजना पर क्या असर पड़ेगा। इस सप्ताह थोड़ा-सा धन अलग रखकर चलें, यही आपको आराम देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज संतुलन महत्वपूर्ण है। हल्की चहल-कदमी, सरल भोजन और पूरी नींद आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेंगे। देर रात भारी भोजन न करें, इससे नींद भी खराब होगी और शरीर भी थक जाएगा। हल्की सांस संबंधित एक्सरसाइज या हल्का खिंचाव तनाव कम करेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपने लिए थोड़ा शांत समय जरूर निकालें। अगर शरीर थकान बताए तो उसे अनदेखा न करें- थोड़ा आराम कर लें। खुद को जबरदस्ती न धकेलें। आज का दिन धीरे और सुकून से बिताने पर ही अच्छा बीतेगा।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

