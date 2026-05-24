मेष राशिफल 25 मई: मेष राशि आज काम के मामले में इस चीज से होगा नुकसान, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 25 मई: मेष राशि आज काम के मामले में इस चीज से होगा नुकसान, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 25 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 25 May 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 25 मई: मेष राशि वालों कुल मिलाकर मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। सिचूऐशन को समझकर डिसीजन लेंगे तो स्थिति बेहतर बनी रहेगी। परिवार का सपोर्ट बना रहेगा धीरे-धीरे सिचूऐशन आपके पक्ष में होती जाएगी। धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा। लव के मामले में ध्यान देने की जरूरत है।
मेष राशि आज काम के मामले में इस चीज से होगा नुकसान, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी लव लाइफ की सिचूऐशन मध्यम रहेगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए अभी नए प्रेम के संकेत बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी का संचार आपके प्रेम संबंधों में दिखाई पड़ रहा है। जो लोग पहले से प्रेम में हैं, उनके बीच थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनी रहेगी। मैरिड लोगों की स्थिति अच्छी कही जाएगी। आपका पार्टनर रिश्ते और कामकाज में सपोर्ट निभाता दिखाई देगा। रिश्तों में धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा और धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई पड़ेंगी। आपको हर सिचूऐशन में आपके पार्टनर का आज सपोर्ट रहेगा।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का करियर और बिजनेस कैसा रहेगा?
आज के दिन प्रोफेशनल तौर पर आपकी स्थिति अच्छी चल रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। सोच-समझकर आगे बढ़ना उचित रहेगा। काम के मामले में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। पुराने कार्यों में धीरे-धीरे स्पीड आती दिखाई पड़ेगी। परिवार का सपोर्ट बना रहेगा। धीरे-धीरे सिचूऐशन आपके पक्ष में आती दिखाई पड़ेंगी।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
हेल्थ की सिचूऐशन बहुत अच्छी होगी लेकिन मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा और केतु का प्रभाव मन को परेशान कर सकता है। संतान को लेकर मन चिंतित रहेगा। महत्वपूर्ण डिसीजन अभी रोक देना चाहिए क्योंकि फैसले लेने की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक सोच-विचार करेंगे। आराम की कमी भी महसूस हो सकती है इसलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। परिवार का सहयोग बना रहेगा और धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई पड़ेंगी।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन निवेश की सिचूऐशन काफी अच्छी नजर आ रही है। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर इंवेस्ट करेंगे तो अधिक शुभ रहेगा। दूसरों के साथ व्यवहार और बचत करने के बीच बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है। आज किसी भी बकाया लोन को चुकाने या नई बजट योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है, जो आपकी वर्तमान वित्तीय सिचूऐशन के लिए बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा