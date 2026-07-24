मेष राशिफल 25 जुलाई 2026: मेष राशि वाले आज गुस्से और जल्दबाजी से बचें, धैर्य से लिए गए फैसले दिलाएंगे सफलता
Aries Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। कामकाज में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में बातचीत सोच-समझकर करें और आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला पूरी जानकारी के बाद ही लें। सेहत का भी ध्यान रखें और आराम के लिए समय जरूर निकालें।
Aries Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन थोड़ा संभलकर बिताने वाला रहेगा। सुबह से ही मन में हल्की बेचैनी या दबाव महसूस हो सकता है। बिना किसी बड़ी वजह के भी छोटी-छोटी बातें परेशान कर सकती हैं। अगर कोई काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है तो गुस्सा करने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें। आज पुराने रुके हुए काम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। एक-एक करके काम निपटाते चलेंगे तो सब संभल जाएगा।
घर और ऑफिस दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ी हुई लग सकती हैं। किसी की बात सुनकर तुरंत जवाब देने से बचें। हो सकता है सामने वाला आपकी बात का गलत मतलब निकाल ले। आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कहीं बाहर जाना है तो वाहन सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान करा सकती है। पूरे दिन शांत रहेंगे तो मुश्किल लगने वाला काम भी आसानी से पूरा हो जाएगा।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जीवनसाथी या पार्टनर से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है। हो सकता है आप उनकी बात को गलत समझ लें। इसलिए बिना पूरी बात सुने कोई फैसला न लें। अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे आराम से कहें। गुस्से में बोली गई बात लंबे समय तक याद रह जाती है।
जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें बेवजह शक करने या पुरानी बातें दोहराने से बचना चाहिए। परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज में आज थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऑफिस में कोई जरूरी फाइल या काम उम्मीद से देर से पूरा हो सकता है। किसी भी बात पर बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो बातचीत साफ रखें।
छात्रों के लिए दिन मेहनत करने का है। जो विषय समझ नहीं आ रहा था, उसी पर ज्यादा समय दें। आज की मेहनत आने वाले दिनों में अच्छा नतीजा दे सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को दूसरों की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज सोच-समझकर फैसला लें। छोटे-छोटे खर्च भी जेब पर असर डाल सकते हैं। अगर कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर फैसला करें। परिवार से जुड़ा कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है। किसी को उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ कर लें। बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में थकान या भारीपन महसूस हो सकता है। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम करें। ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और समय पर खाना खाएं। अगर पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है तो उसका असर आज देखने को मिल सकता है। बाहर निकलते समय भी सावधानी रखें।
आज की सलाह: आज हर काम धैर्य के साथ करें। गुस्से और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखेंगे तो दिन बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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