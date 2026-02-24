Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 25 फरवरी: मेष राशि आज बैंक बैलेंस पर रखें नजर, ऑफिस में रखें 2 बातों का ध्यान

Feb 24, 2026 07:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 25 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 फरवरी 2026 का दिन…

Aries Horoscope Today 25 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 25 फरवरी 2026: आज के दिन आपकी एनर्जी स्टेबल महसूस होगी। एक क्लियर लक्ष्य चुनें और छोटे-छोटे प्लान किए हुए कदम उठाएं। दोस्तों से गाइडेंस मांगें, चुनाव करते समय विनम्र रहें। आज के दिन कोई आसान काम पूरा करें, और अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। आपके सेफ आइडिया अब लगातार तरक्की और आने वाले दिनों के लिए बढ़ता कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। शांति से आगे बढ़ते रहें। आज के दिन छोटी-छोटी जीत पर ध्यान दें। अपने टास्क को लेकर शांत, दयालु और क्लियर रहें। धीरे-धीरे प्लान बनाएं, और लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए लगातार कदम उठाएं। अपनी गलतियों से सीखें।

मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन सच्ची, दयालु बातचीत से करीब आ सकते हैं और अपनापन और भरोसा बढ़ सकता है। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी बातें सुनते रहें और ध्यान से जवाब दें। अगर सिंगल हैं, तो किसी फ्रेंडली ग्रुप में शामिल हों या दूसरों को नए दोस्त बनाने में हेल्प करें। अपना सब्र दिखाएं और दोस्ती को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। पर्सनल बॉउन्ड्री का सम्मान करें। हमेशा धन्यवाद कहें, मुस्कुराना न भूलें। आज के दिन थोड़ी देर टहलने का प्लान बनाएं। एक साथ कॉफी या चाय शेयर करें, और दयालु स्वभाव बनाए रखें।

मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन काम पर एक जरूरी प्रोजेक्ट पर ध्यान दें और एक जरूरी टास्क पूरा करें। क्लियर नोट्स और जरूरी कदम सहकर्मियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जब क्लियर न हो तो सवाल पूछें और जहां हो सके मदद करें। जल्दबाजी में फैसले लेने या बहस करने से बचें। आज के दिन सब्र रखकर कोशिश करने पर अच्छा ध्यान और बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अपने दिमाग को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगले स्टेप्स प्लान करें, और हर दिन बेहतर बनाने के लिए आसान फीडबैक से सीखते रहें।

मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

ध्यान से प्लानिंग करने से आज के दिन पैसों के मामलों में मदद मिल सकती है। रोज की जरूरतों के लिए एक छोटा बजट बनाएं और भविष्य के लक्ष्यों के लिए थोड़ी रकम अलग रखें। आज अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। आज के दिन खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें और अच्छी सलाह लें। अभी थोड़ी सेविंग्स करने से बाद में एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनता है। अगर आपके पास आज के दिन धन है, तो इमरजेंसी के लिए थोड़ा अलग रखें। छोटी-छोटी गलतियों से बचने के लिए बैंक रिकॉर्ड चेक करें। ऐसा न करने पर ज्यादा खर्च हो सकता है।

मेष राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन हल्के मूवमेंट, रेस्ट और बैलेंस पर ध्यान दें। छोटी वॉक, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी बढ़ती है। सादा, हेल्दी खाना खाएं, पानी पिएं, और रेगुलर समय पर सोएं। अगर आपको थकान महसूस हो, तो धीरे चलें और अपना ख्याल रखें। आज की रात अच्छी नींद लें, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। आज अपना मूड अच्छा करने के लिए मुस्कुराएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

