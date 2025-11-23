Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 24 November 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
मेष राशिफल 24 नवंबर : मेष राशि वालों के दिन रहेगा अच्छा, कार्यों में मिलेगी सफलता, पढ़ें विस्तृत राशिफल

मेष राशिफल 24 नवंबर : मेष राशि वालों के दिन रहेगा अच्छा, कार्यों में मिलेगी सफलता, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 24 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज अंदर से मजबूत और साफ सोच वाले रहेंगे। छोटे-छोटे कदम भी अच्छे नतीजे देंगे।

Sun, 23 Nov 2025 07:48 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 24 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आप अंदर से मजबूत और साफ सोच वाले रहेंगे। छोटे-छोटे कदम भी अच्छे नतीजे देंगे। चाहे घर का काम हो, पढ़ाई हो या दफ्तर का। बस दूसरों के साथ नरमी रखें और मुस्कुराते रहें। आपकी ऊर्जा और ध्यान, काम को समय पर पूरा करवाएंगे। घर-परिवार के लोग भी आपके सहयोगी स्वभाव को नोटिस करेंगे। जल्दबाजी से बचें और जो भी फैसला लें, सोच-ृसमझकर लें। कोई नई चीज सीखेंगे तो दिन और भी अच्छा हो जाएगा और आगे के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: सिंगल लोग आज किसी से दिल की नजदीकी महसूस कर सकते हैं। बस ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से बात आगे बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। छोटी नाराजगी भी प्यार से खत्म हो जाएगी। आज हल्की-फुल्की मुलाकात, टहलने का प्लान या किसी मंदिर में दर्शन करना रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। सम्मान, वादा और छोटी-छोटी बातों का ध्यान करने से प्रेम जीवन सुखमय हो जाएगा। आज आरोप न लगाएं। छोटी खुशियां साथ मनाएं।

ये भी पढ़ें:26 नवंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बुध के उदय होने से होगा लाभ

करियर राशिफल: आज काम में आपका ध्यान साफ रहेगा और इससे सही फैसले करने में आसानी होगी। ऐसे काम शुरू करें जिन्हें आप आज ही खत्म कर सकें- इससे भरोसा बढ़ेगा। किसी जगह अटक जाएं तो मदद मांगने में झिझकें नहीं और काम पूरा होने पर क्रेडिट टीम के साथ शेयर करें। आपका शांत स्वभाव ऑफिस वालों को प्रभावित करेगा और आगे छोटी तरक्की या अच्छी जिम्मेदारी मिलने का रास्ता खोल सकता है। शॉर्टकट से बचें, निरंतर काम पर भरोसा रखें। फाइलें सहीं रखें, समय पर काम करें और बड़ों का सम्मान करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले आज संभले रहेंगे। बस थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। छोटे खर्चों को चेक करें और रोजाना थोड़ा-थोड़ा बचत करने की आदत डालें। आज अचानक खरीदारी से बचें और किसी जोखिम वाले निवेश में कदम न रखें। किसी से पैसे लेने हैं तो विनम्रता से पूछ लें और रिकॉर्ड संभालकर रखें। घरवालों के साथ बजट पर खुलकर बात करें, इससे आगे गलतफहमी नहीं होगी। सुरक्षित योजनाओं में थोड़ा निवेश करना ठीक रहेगा। धीमे-धीमे चलना ही आज फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा बस दिनचर्या को सरल रखें। सुबह हल्की सैर, कुछ गहरी सांसें और गरम पानी से शुरुआत करें। काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। आंखों को आराम दें और गर्दन-पीठ को स्ट्रेच करें। खाने में ताजा फल, सब्जियां और हल्का खाना खाएं। तली-भुनी चीजें कम करें। रात को समय पर सोएं और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। अगर शरीर थका हुआ लगे तो किसी बड़े से सलाह लें या डॉक्टर की राय ले लें। हल्का योग और शाम की छोटी वॉक आपके लिए अच्छी रहेगा।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने