मेष राशिफल 24 मार्च 2026: सोच-समझकर लें फैसले, छोटे काम दिलाएंगे बड़ी सफलता, जानें लव-करियर-धन और हेल्थ का पूरा हाल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 24 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 24 March 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सिंपल रहेगा। दिमाग साफ रहेगा और काम करने का तरीका भी ठीक रहेगा। ज्यादा उलझने वाली चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आपको खुद ही तय करना होगा कि क्या पहले करना है। एक-एक काम उठाएं और उसे पूरा करें। आज बार-बार ध्यान भटकाने से बचना होगा, नहीं तो काम अधूरा रह सकता है। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो दिन आसान रहेगा। कोई दिक्कत आए भी तो उसे आराम से सुलझा लेंगे। जल्दबाजी से बचें, आज धीरे चलना ही सही रहेगा। शाम तक लगेगा कि दिन बेकार नहीं गया।
मेष राशि का लव राशिफल- रिश्तों में आज आपको अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। जो भी कहें, आराम से और साफ कहें। बिना सोचे कुछ बोलने से बचें। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिले तो उसे हल्का रखें। साथ बैठकर बात करना, टहलना या चाय पीना भी काफी रहेगा। छोटे-छोटे काम जैसे हाल पूछ लेना या एक अच्छा मैसेज भेजना, ये सब रिश्ता मजबूत करते हैं। अगर कोई पुरानी बात चल रही है तो उसे आज बढ़ाने से बचें। सिंगल लोगों के लिए दिन ठीक है। किसी से बात शुरू हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ें।
मेष राशि का करियर राशिफलृ- काम के मामले में आज फोकस जरूरी है। जो काम सामने है, पहले उसे पूरा करें। बीच में नया काम लेने से बचें। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी, बस आपको लगातार लगे रहना है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को पीछे न छोड़ें। आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काम खुद बोलेगा। अगर कहीं अटकते हैं तो पूछ लें, चुप रहने से काम रुक सकता है। दिन के आखिर में अपने काम को एक बार जरूर देख लें कि क्या पूरा हुआ।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना होगा। जो जरूरी है, उसी पर खर्च करें। बाकी चीजों को टाल सकते हैं। बिना सोचे कुछ खरीदने से बचें। छोटे खर्चों पर नजर रखें, यही आगे काम आते हैं। अगर कोई पुराना खर्च चल रहा है तो उसे एक बार देख लें। आज अगर थोड़ा पैसा बचा लिया तो आगे काम आएगा। किसी को पैसा देना है तो साफ बात कर लें। जल्दी में लिया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में आज ज्यादा लापरवाही न करें। अगर थकान लगे तो आराम करें। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करना अच्छा रहेगा। पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहने से बचें। पानी पीते रहें। खाना समय पर खाएं और ज्यादा भारी चीजों से बचें। अगर मन थोड़ा भारी लगे तो कुछ देर चुप बैठना ठीक रहेगा। रात में समय पर सोने की कोशिश करें। छोटी-छोटी आदतें ही शरीर को ठीक रखती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट