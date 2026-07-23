मेष राशिफल 24 जुलाई 2026: मेष राशि वालों को जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी
Aries Horoscope Today: आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रह सकता है। जल्दबाजी और लापरवाही से बचने की सलाह है। नौकरी और पढ़ाई में धैर्य के साथ काम करें, वहीं पैसों के मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। रिश्तों में बातचीत का तरीका बेहतर रखें और स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें।
Aries Horoscope Today 24 July 2026: दिन का मूड थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। बाहर के काम, सफर, ड्राइविंग या जल्दीबाजी वाले काम में अतिरिक्त सावधानी रखना बेहतर रहेगा। छोटी लापरवाही भी टेंशन बढ़ा सकती है। मन के भीतर किसी बात को लेकर बेचैनी रह सकती है, लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। घर और निजी जीवन पर ध्यान जाने की वजह से काम के साथ भावनाएं भी जुड़ सकती हैं। यही कारण है कि किसी की बात जरूरत से ज्यादा चुभ सकती है। चंद्रमा का असर ऐसे मामलों को थोड़ा गहरा बना रहा है, इसलिए हल्की बात को बड़ा मुद्दा न बनने दें। परिवार में किसी सदस्य की चिंता, कोई रुका हुआ काम या पैसों से जुड़ा कागजी मामला मन पर बोझ डाल सकता है। फिर भी धैर्य रखेंगे तो दिन संभल जाएगा। अनावश्यक बहस, ताने या कटु शब्दों से बचें। दोपहर के बाद अपने कामों की सूची साफ रखें। जो जरूरी है, वही पहले करें। मन भारी लगे तो थोड़ी देर अकेले बैठकर अगला कदम सोचें। भावनाओं के साथ व्यावहारिकता जोड़ेंगे तो उलझन कम होगी।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज लहजा सबसे अहम रहेगा। साथी की बात सुनने का धैर्य रखें। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई छोटी नाराजगी चल रही है, तो उसे तूल देने के बजाय सरल बातचीत करें। शादीशुदा लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर तालमेल रखना होगा। अपने मन की थकान का असर रिश्ते पर न उतारें। प्रेम संबंधों में दिन औसत रह सकता है। बहुत बड़ी उम्मीदें रखने के बजाय एक सच्ची और साफ बातचीत ज्यादा काम आएगी। पुराने मुद्दे छेड़ने से बचें। परिवार के किसी सदस्य के कारण भी बीच में तनाव आ सकता है, इसलिए बात को निजी और सम्मानजनक रखें।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। ऑफिस में किसी मीटिंग, रिपोर्ट, फॉलोअप या जवाब देने में देर न करें। बोलचाल और लिखित संवाद से जुड़े काम बेहतर रहेंगे, क्योंकि बुध आपकी समझ और प्रस्तुति को सहारा दे रहा है। फिर भी किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरा संदर्भ समझें। जो लोग फील्ड वर्क, मशीन, वाहन, निर्माण या तेज रफ्तार वाले काम से जुड़े हैं, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन गहराई से पढ़ने का है। याद करने से ज्यादा समझने पर ध्यान दें। रिसर्च, नोट्स सुधारने, पुराने चैप्टर दोहराने और प्रैक्टिस करने में फायदा होगा। अगर मन बार बार भटक रहा है, तो पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। करियर में कोई बड़ा फैसला आज ही लेने की जरूरत नहीं है। पहले जानकारी पूरी करें, फिर कदम बढ़ाएं।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सतर्क रहना ठीक रहेगा। निवेश, खासकर जोखिम भरे विकल्पों में जल्दबाजी न करें। परिवार, घर या जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट पहले देखें। किसी पुराने भुगतान, बीमा, टैक्स, साझा धन या कागजी लेनदेन में दोबारा जांच फायदेमंद रहेगी। मंगल धन भाव में होने से खर्च करने का मन तेज हो सकता है, पर यही समय नियंत्रण का है। उधार देने या लेने में शर्तें साफ रखें। छोटी बचत भी आज आगे चलकर राहत दे सकती है।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा कभी ठीक लगेगी, कभी अचानक कम महसूस हो सकती है। मानसिक टेंशन का असर शरीर पर भारीपन के रूप में दिख सकता है। नींद, पानी और नियमित भोजन को नजरअंदाज न करें। सड़क पर, सीढ़ियों पर या उपकरणों के साथ सावधानी रखें। हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी चाल से टहलना और स्क्रीन से थोड़ी दूरी लेना अच्छा रहेगा। मन में दबाव हो तो उसे भीतर जमा न करें। शांत संगीत या कुछ देर आराम मदद करेगा।
आज की सलाह: जल्दबाजी छोड़ें, बात कम बढ़ाएं और हर जरूरी काम दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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