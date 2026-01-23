Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope today 24 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal daily future predictions and bhavishyafal
मेष राशिफल 24 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, छोटे फैसलों से मिलेगी खुशी

मेष राशिफल 24 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, छोटे फैसलों से मिलेगी खुशी

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 23 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी 2026 का दिन…

Jan 23, 2026 09:05 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 24 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वाले आज खुद को कॉन्फिडेंट और थोड़ा जिज्ञासु महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसले खुशी की तरफ ले जाएंगे और परिवार व सीखने से जुड़ी बातें अच्छी रहेंगी। आज आपका एनर्जी लेवल साफ और पॉजिटिव रहेगा, जिससे काम शुरू करना और दूसरों की मदद करना आसान होगा। सिंपल प्लान बनाएं, बड़ों की बात सुनें और एक छोटा सा लक्ष्य तय करें। धीरे-धीरे कदम बढ़ाने, सच्चे काम और अपनापन दिखाने से सफलता मिलेगी। अपने शांत दिमाग पर भरोसा रखें और हल्की मुस्कान बांटना न भूलें।

मेष लव राशिफल: आज दिल खुला और गर्मजोशी से भरा रहेगा। परिवार और दोस्तों से प्यार भरी बातें करें। छोटा सा सरप्राइज या एक प्यारा सा मैसेज किसी का दिन बना सकता है। अगर आप ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे तो सामने वाले की जरूरत समझ पाएंगे। अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से रखें, लेकिन शब्द नरम रखें। आपकी अच्छाई वापस लौटेगी और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

मेष करियर राशिफल: काम या पढ़ाई में आज साफ और आसान तरीकों से आगे बढ़ें। एक छोटी लिस्ट बनाएं और सबसे आसान काम पहले निपटाएं। जरूरत पड़े तो दोस्त या टीचर से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। आपका अच्छा मूड टीमवर्क को आसान बनाएगा और लोग नोटिस भी करेंगे। जल्दबाज़ी से बचें और आराम से काम करें। आज चुपचाप सीखना और अपना काम ठीक से करना आगे के लिए रास्ता खोलेगा।

मेष आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में थोड़ा प्लानिंग जरूरी है। छोटे खर्चों पर नजर रखें और थोड़ी-सी बचत करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। अगर कोई सलाह दे तो ध्यान से सुनें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें और किसी छोटे गोल के लिए पैसा जोड़ने का सोचें। परिवार के साथ बात करके चलेंगे तो पैसों की स्थिति ठीक रहेगी।

मेष स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर का हल्के से ख्याल रखें। थोड़ी वॉक करें और स्ट्रेचिंग करें ताकि बॉडी रिलैक्स रहे। गहरी सांस लें, इससे मन शांत रहेगा। सिंपल और हेल्दी खाना खाएं और दिनभर पानी पीते रहें। थकान लगे तो आराम करें और आज जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर दिमाग भारी लगे तो कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं। दिन का अंत हल्की वॉक और गर्म ड्रिंक के साथ करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
