Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेष राशिफल 24 फरवरी: मेष राशि आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मिलेगा मौका, जल्दबाजी में न करें ये काम

Feb 23, 2026 07:21 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 24 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 फरवरी 2026 का दिन…

मेष राशिफल 24 फरवरी: मेष राशि आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मिलेगा मौका, जल्दबाजी में न करें ये काम

Aries Horoscope Today 24 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 24 फरवरी 2026: आज के दिन आपकी एनर्जी ज्यादा हाई रहेगी और प्रैक्टिकल है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। आज के दिन छोटे-छोटे स्टेप्स पूरे करें, और अपने करीबी लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करें। क्लियर प्लान फॉलो करें, विनम्र रहें, और छोटी-छोटी मदद लें। शाम तक सफलता धीरे-धीरे मिलेगी; आज रात छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। आज के दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। छोटे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे, जिनसे जल्दी रिजल्ट और खुशी मिले। साथ ही आप शांत रहेंगे। आज के दिन भविष्य के क्लियर लक्ष्यों पर फोकस करेंगे।

मेष राशि आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मिलेगा मौका, जल्दबाजी में न करें ये काम

मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आप अपने दिल के मामले में रोमांस और खुलापन महसूस करेंगे। छोटी-छोटी अच्छी बातें या एक आसान सा मैसेज आपके पार्टनर का मूड अच्छा बना सकता है। अगर सिंगल हैं, तो रोजमर्रा के काम करते हुए किसी से मिल सकते हैं। अपने व्यवहार में दोस्ताना और ईमानदार रहें। कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें और ज्यादा सुनें। टास्क में मदद करने या कोई सोच-समझकर लिखा नोट भेजने जैसे छोटे-छोटे कामों से अपनी परवाह दिखाएं। सब्र भरोसा गहरा करेगा और शाम तक आपके करीबी रिश्तों में शांति और खुशी लाएगा। डिनर के बाद अपने पार्टनर के साथ में थोड़ी देर टहलने का प्लान बनाएं।

मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम पर आप क्लियर फोकस और लगातार कोशिश दिखाएंगे। एक समय में एक प्रोजेक्ट पर काम करें, छोटे हिस्से पहले पूरे करें। आज के दिन अपनी टीम के साथ प्रोग्रेस शेयर करें। मीटिंग में आसान आइडिया दें और फीडबैक भी सुनें। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। शांति से सोचें और डिटेल्स चेक करें। अगर आपको मदद चाहिए, तो किसी भरोसेमंद साथी से जरूरी सवाल पूछें। अभी किए गए छोटे-छोटे सुधार जल्द ही बेहतर नतीजे दे सकते हैं। इसलिए सब्र रखें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। छोटी जीत का जश्न थैंक-यू कहकर मनाएं।

मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज पैसों के मामले स्टेबल दिख रहे हैं। बिल चेक करते रहें और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और अचानक होने वाले खर्चों के लिए थोड़ा पैसा बचाकर रखें। अगर आप सेविंग्स करने का प्लान बना रहे हैं, तो हर दिन या सप्ताह में थोड़ा-थोड़ा अलग पैसे बचाकर रखें। छोटी रकम जल्दी बढ़ जाती है। रोज के खर्चों को कम करने के आसान तरीके ढूंढें, जैसे राइड शेयर करना या लंच पैक करना। एक्स्ट्रा पैसे कमाने का एक छोटा अच्छा मौका मिल सकता है। आज के दिन शांति से काम करने के लिए तैयार रहें। पेमेंट करने से पहले रसीदें इकट्ठा कर लें।

मेष राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आपका शरीर देखभाल के लिए तैयार महसूस करता है। सुबह मसल्स को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी देर टहलना या आसान स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। हल्का, ताजा भोजन खाएं और दिन भर में भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। सोने से पहले भारी स्क्रीन देखने से बचें और थके होने पर जल्दी आराम करें। छोटे ब्रेक, स्ट्रेचिंग और अच्छी नींद जैसी छोटी आदतें एनर्जी को स्टेबल और हाई रखेंगी। आज रात गर्म हर्बल चाय ट्राई करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:होली पर बनेंगे 5 शुभ राजयोग, इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:आज से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल गोचर, 2 राजयोग बनने से बरसेगा धन
ये भी पढ़ें:24 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Aries Horoscope Aries Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने