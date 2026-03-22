Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेष राशिफल 23 मार्च : मेष राशि आज धन के मामले में दिन बेहद लाभकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Mar 22, 2026 08:37 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aries Horoscope Today 23 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च 2026 का दिन-

मेष राशिफल 23 मार्च : मेष राशि आज धन के मामले में दिन बेहद लाभकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 23 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 23 मार्च 2026: आज का दिन सोच-विचार करने या जरूरी फैसले लेने के लिए एक अच्छा दिन है। जब आप फोकस बनाए रखेंगे तो छोटे-छोटे प्रयास मिलकर क्लियर लाभ देंगे। क्लियर रूप से बात करें, जरूरी टास्क को प्राथमिकता दें और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। दोस्तों या मार्गदर्शकों का सपोर्ट आपके लिए मददगार साबित होगा। शाम तक आप आनंद का अनुभव करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले कदम की योजना बनाने के लिए तैयार होंगे। आज के दिन अप्रत्याशित मौके आपको समझदारी से काम लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपके फैसले तेजी से प्रगति ला सकते हैं। शांत मन से सोल्यूशन मिल सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं।

मेष राशि आज धन के मामले में दिन बेहद लाभकारी, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन रिलेशन में, ईमानदारी भरी बातचीत से नया संतुलन स्थापित होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपका दयालु स्वभाव रुचि जगाता है। कपल्स एक दूसरे के साथ छोटे-छोटे विचारशील इशारे शेयर करें और बोलने से अधिक सुनने पर फोकस करें। इससे आप दोनों के बीच का विश्वास बढ़ेगा। लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कमी आ सकती है। छोटी-छोटी बातों पर कठोर तरीके से फीडबैक देने से बचें। धैर्य का फल मिलता है। शाम के समय अच्छे मोमेंट्स आपके इमोशनल कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। पुरानी यादें आपको याद दिलाएंगी कि आप इस कनेक्शन को क्यों महत्व देते हैं। आज में प्रेजेंट रहें। देखभाल दिखाएं, और आसान कार्यों को अपने स्नेह का प्रतीक बनने दें और पॉजिटिव बने रहें।

मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

ऑफिस में आपकी क्लियर योजना आपको महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी।अपनी स्किल्स दिखाने के लिए किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करें। अभी बड़े रिस्क भरे बिजनेस शुरू करने से बचें। इसके बजाय, मौजूदा प्रक्रियाओं को परिभाषित करें। आज के दिन समय बचाने वाले छोटे-छोटे बदलाव का सुझाव दें। सहकर्मी आपके निरंतर प्रयास पर गौर करें। क्रिएटिव फीडबैक को बिना हिचकिचाहट के स्वीकार करें। एक केंद्रित बैठक से आवश्यक रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। फाइल को ऑर्गनाइज रखें और डेड लाइन को क्लियर रूप से देखें। छोटए-छोटे मौके आपकी विश्वसनीयता और भविष्य के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। दूसरों के साथ प्रगति का जश्न मनाएं।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल: 23-29 मार्च तक सूर्य, शुक्र, गुरु,चंद्र की चाल खूब देगी लाभ
ये भी पढ़ें:40 दिन तक अस्त शनि होंगे उदय, 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज का दिन धन के मामले से जुड़े सावधानीपूर्वक फैसले लेने के लिए अच्छा साबित होगा। इंकम बचाने के लिए फालतू सब्स्क्रिप्शन और शुल्क की जांच करें। आकर्षक लगने वाले प्रपोजल के बावजूद भी फालतू की खरीदारी से बचें। गैर-जरूरी खरीदारी पर फैसले लेने से पहले एक दिन का इंतजार करें। अगर निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो विश्वसनीय, कम रिस्क वाले ऑप्शन पर ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन जरूरी जानकारी प्राप्त करें। अभी शुरू की गई एक छोटी सेविंग्स योजना आपको जल्द ही लाभ दे सकती है। इस सप्ताह रसीदें रखें और खर्चों पर नजर रखें ताकि पैटर्न को पहचान सकें। लंबे समय के लिए गोल्स बनाएं और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मना सकें।

मेष राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी एनर्जी आज के दिन स्टेबल रहेगी। आसान आदतें लाभ लाती हैं। तनाव कम करने और फोकस पॉवर बढ़ाने के लिए तेज चलना या हल्का खिंचाव जैसे हल्के व्यायाम को प्राथमिकता दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पौष्टिक शाकाहारी भोजन चुनें, जो ऊर्जा प्रदान करे। बिजी समय के दौरान छोटे-छोटे व्यायाम मन को शांत करेंगे। जब आपका शरीर थकान का संकेत दे तो आराम करें। अब नियमित रूप से अपनाई जाने वाली छोटी-छोटी दिनचर्याएं स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और आगे आने वाले कार्यों के लिए मानसिक क्लैरिटी को बढ़ाती हैं तथा आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:23 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:नवरात्रि का पांचवा दिन कल, इस मुहूर्त में करें मां स्कंदमाता की पूजा, पढ़ें मंत्र
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Aries Horoscope Aries Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने