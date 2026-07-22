मेष राशिफल 23 जुलाई : मेष राशि आज दोपहर बाद पैसों के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 23 जुलाई : मेष राशि आज दोपहर बाद पैसों के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 23 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 23 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 23 जुलाई: दिन की शुरुआत लोगों से तालमेल, मीटिंग, बातचीत और साझा कामों पर ज्यादा ध्यान दिला सकती है। किसी पार्टनर, क्लाइंट या करीबी के साथ लंबित बात आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी समझौते, कागजी काम या सहयोग की उम्मीद में हैं, तो पहला हिस्सा अपेक्षाकृत सहज रहेगा। शाम की ओर मूड थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। तब छोटी बात भी भारी लग सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना बेहतर रहेगा। घर और मन के क्षेत्र में सूर्य और गुरु का प्रभाव आपको भावनात्मक सहारा देना चाहता है, लेकिन चंद्रमा के बाद के बदलाव से संवेदनशीलता बढ़ेगी। परिवार के किसी सदस्य की बात दिल पर न लें। जिन लोगों का कोई कानूनी, सरकारी या औपचारिक मामला चल रहा है, उसमें प्रगति का संकेत मिल सकता है, पर हर बात लिखित रूप में देखना जरूरी रहेगा। बच्चों को लेकर गर्व महसूस हो सकता है, फिर भी उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने दें। पूरे दिन का मंत्र यही है कि पहले हिस्से में संबंध संभालें, बाद के हिस्से में अपने मन को।
मेष राशि आज दोपहर बाद पैसों के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ सकती है। साथी की तरफ आकर्षण और अपनापन महसूस होगा। जो लोग लंबे समय से किसी खास व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर पाए, उन्हें संपर्क का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसे तुरंत अंतिम रूप देने का दबाव न बनाएं। शाम के बाद मन थोड़ा शंकालु हो सकता है। तब पुरानी बातों को दोहराने से बचें। ससुराल पक्ष या साथी के परिवार से सहयोग की उम्मीद बन सकती है, खासकर भावनात्मक या व्यावहारिक मदद के रूप में। नरम लहजा बहुत काम आएगा।
करियर राशिफल
कामकाज में सहयोग से लाभ मिलेगा। बिजनेस करने वालों को नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या किसी पुराने संपर्क से उपयोगी बातचीत मिल सकती है। नौकरीपेशा लोग पहले हिस्से में टीम वर्क से बेहतर नतीजे निकालेंगे। बाद में किसी फाइल, भुगतान, डेटा या गोपनीय जानकारी पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। बुध वक्री होने से संदेश, मेल, टाइमिंग या निर्देशों में छोटी गड़बड़ी संभव है। विद्यार्थी पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करेंगे, तब जाकर अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। शॉर्टकट लेने के बजाय दोहराव करें। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या चर्चा में पहले अपनी बात साफ लिख लें। इससे बाद की उलझन कम होगी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में मदद या सहारा मिलने की संभावना है, लेकिन हर सहायता को कर्ज या एहसान में न बदलने दें। परिवार, साथी या ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई आर्थिक चर्चा हो सकती है। दोपहर के बाद साझा धन, बिल, टैक्स, शुल्क या बकाया पर सावधानी रखें। बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति न दें। खर्च बहुत बड़ा नहीं दिखता, पर छोटी मदें मिलकर बजट बिगाड़ सकती हैं। बचत के लिए अलग सूची बनाना उपयोगी रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा सुबह ठीक रहेगी, पर दिन बढ़ने पर थकान, भारीपन या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। नींद की कमी हो तो असर जल्दी दिखेगा। बहुत मसालेदार भोजन और देर तक भूखे रहने से बचें। हल्की वॉक, पानी और स्क्रीन से थोड़ी दूरी राहत देगी। किसी भी असुविधा को नजरअंदाज करने के बजाय दिनचर्या संतुलित रखें।
आज की सलाह: पहले रिश्तों को सहज रखें, फिर पैसों और कागजी बातों में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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