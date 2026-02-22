मेष राशिफल 23 फरवरी: मेष राशि आज रिस्क भरी डील से बचें, इस तरह होगी ज्यादा कमाई
Aries Horoscope Today 23 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 फरवरी 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 23 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 23 फरवरी 2026: मेष राशि वालों आज के दिन आपकी एनर्जी बहुत हाई है। क्लियर बातचीत और अच्छे कामों पर ध्यान दें। छोटे काम शुरू करें और उन्हें पूरा करें। दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान करें। जब मुश्किलें आएं तो शांत रहने की कोशिश रहें। ईमानदारी से कोशिश करने और लगातार हेल्दी रूटीन बनाए रखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हर दिन समय के साथ भरोसा और सफलता मिलती है। आज आप हिम्मत वाला महसूस करेंगे और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहेंगे। प्यार से बात करें, छोटे कदम उठाएं। दूसरों की मदद करें। ऐसे में अब हर दिन लगातार तरक्की होगी।
मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका दिल सच्ची बातें चाहता है। आप जो महसूस करते हैं, उसे आसान शब्दों में जाहिर करें। जब दूसरा व्यक्ति अपने आइडिया या प्रॉब्लम्स शेयर करे तो सुनें। छोटे गिफ्ट्स या नोट्स मुस्कान ला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों या अच्छे इवेंट्स के जरिए लोगों से मिलें। सब्र रखें और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। अपना दिल धीरे-धीरे खोलें। आपकी ईमानदारी हर दिन गहरे रिलेशन और लंबे समय तक चलने वाला रोमांस लाती है।
मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन काम पर, एक क्लियर लक्ष्य पर ध्यान दें और आसान कदम प्लान करें। जब आपको मदद की जरूरत हो तो विनम्रता से सवाल पूछें। अपने आइडिया शांति से जाहिर करें और फीडबैक भी सुनें। आज के दिन टीमवर्क मायने रखता है। मदद करने वालों को क्रेडिट दें और धन्यवाद कहें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। कुछ करने से पहले सोचने के लिए थोड़ा रुकें। तेज स्पीड से काम करने से ज्यादा फायदा होता है। कोई नई छोटी-मोटी स्किल सीखते रहें। इससे आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी और जल्द ही अच्छे मौके मिलेंगे।
मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप ध्यान से प्लान करेंगे तो पैसों के मामले स्टेबल दिखाई देंगे। आज आप जो कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बचाकर रखें। अचानक बड़ी खरीदारी या रिस्की डील से बचें। किसी भी डॉक्युमेंट पर साइन करने से पहले बिल और डिटेल्स चेक कर लें। परिवार के साथ आसान लक्ष्य शेयर करें ताकि सब समझ सकें। अगर कोई मदद की पेशकश करता है, तो शुक्रगुजार होकर स्वीकार करें लेकिन डिटेल्स चेक कर लें। छोटे-मोटे कामों से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। रिकॉर्ड क्लियर रखें। आज के दिन छोटी सेविंग्स समय के साथ फंड में बदल सकती है और भविष्य की जरूरतों के लिए प्लान बनाएं।
मेष राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी एनर्जी फ्रेश महसूस होगी लेकिन आज अपने रूटीन में नरमी बरतें। बार-बार पानी का सेवन करें और थकने पर आराम भी करें। अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर टहलें और धीरे-धीरे सांस लें। मसल्स को आराम देने और कंधों को आराम देने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। शाम को ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। इसके बजाय कोई शांत करने वाली किताब पढ़ें। घर का बना सादा खाना खाएं और रेगुलर समय पर सोएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा