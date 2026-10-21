मेष राशिफल 22 अक्टूबर: आज पैसों की प्लानिंग में 1 बात याद रखना बेहद जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 22 अक्टूबर: आज पैसों की प्लानिंग में 1 बात याद रखना बेहद जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 22 October 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 अक्टूबर 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 22 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल : जन्म चंद्र राशि के अनुसार आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से संवाद और अपने लक्ष्य की समीक्षा दिन का उपयोगी हिस्सा हो सकते हैं। संपर्कों से जानकारी मिल सकती है, लेकिन आर्थिक लाभ की उम्मीद को वास्तविक प्रस्ताव से अलग रखें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह की अपेक्षाओं और अपनी समझ के बीच संतुलन रखने की जरूरत दिखाती है। किसी लोकप्रिय सुझाव पर तुरंत सहमत होने के बजाय उसके व्यावहारिक पक्ष देखें। दूसरों की उपलब्धियों से तुलना किए बिना अपनी प्राथमिकता चुनना आज अधिक उपयोगी रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में सहयोग चाहिए तो अपनी जरूरत स्पष्ट शब्दों में रखें। किसी परिचित से पेशेवर बातचीत होने पर प्रस्ताव की जिम्मेदारियां और भुगतान की शर्तें समझने के बाद अगला कदम तय करें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। पढ़ाई के लिए शांत जगह, घर की व्यवस्थित दिनचर्या या परिवार का सहयोग उपयोगी हो सकता है, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियों और खर्च के लिए भी गुंजाइश रखनी होगी। विद्यार्थियों को कठिन विषय समझने में सहपाठी की मदद मिल सकती है। समझे हुए उत्तर को अपने शब्दों में लिखकर जांचना बेहतर रहेगा। नौकरी खोज रहे हों तो आवेदन में अपनी भूमिका से संबंधित अनुभव पहले रखें। काम या प्रशिक्षण के लिए यात्रा प्रस्तावित हो तो टिकट और बैठक की पुष्टि जांचें। बदलाव की संभावना को रद्दीकरण मानकर योजना न छोड़ें।
धन राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें खर्च, आराम और अधूरे दायित्वों के लिए स्पष्ट सीमाएं रखना महत्वपूर्ण है। इसे अपने आप नुकसान का संकेत न मानें। आमदनी से खर्च पूरे करने की योजना बनाते समय केवल प्राप्त रकम को आधार बनाएं। लंबित भुगतान और अगले जरूरी बिल अलग लिखें। यदि घर खरीदने की चर्चा चल रही है तो मालिकाना दस्तावेज, ऋण की शर्तें और रखरखाव का खर्च जांचने के लिए पर्याप्त अवसर लें। केवल दिन की मनोदशा पर सौदा स्वीकार करना या छोड़ना उचित नहीं होगा। साझा खरीद में अपनी हिस्सेदारी और भुगतान की जिम्मेदारी पहले स्पष्ट रखें।
लव राशिफल
संबंधों में सहजता बढ़ाने के लिए छोटी, स्पष्ट बातचीत बड़े वादों से अधिक उपयोगी हो सकती है। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। पुराने वादों और आपसी अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इससे किसी खास परिणाम की उम्मीद न बांधें। यदि साथी के साथ मतभेद हो तो एक बार में एक विषय पर बात करें। उसकी बात पूरी सुने बिना उत्तर तैयार करने से बचें। नए परिचय में सामने वाले के व्यवहार को समझने का अवसर दें। परिवार में किसी सदस्य की पसंद आप से अलग हो तो अपनी चिंता बताएं, पर निर्णय पर चर्चा की जगह दबाव न बनाएं।
सेहत राशिफल
काम और सामाजिक संपर्कों के बीच आराम के लिए भी जगह रखें। लगातार संदेश देखने से थकावट महसूस हो तो कुछ देर उपकरण से दूरी बनाना उपयोगी हो सकता है। भोजन की नियमितता, पर्याप्त पानी और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि पर ध्यान दें। घरेलू जिम्मेदारियां अधिक हों तो संभव काम बांटें। सोने से पहले लंबी कार्यसूची बनाने के बजाय अगले दिन की जरूरी प्राथमिकताएं लिख सकते हैं। इससे योजना को व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। किसी लगातार बनी परेशानी को केवल तनाव मानकर न छोड़ें और जरूरत होने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपने मुख्य लक्ष्य से जुड़े एक व्यक्ति को स्पष्ट संदेश भेजें। साथ ही घर के किसी लंबित दस्तावेज या भुगतान की स्थिति जांच लें, ताकि अगला निर्णय अनुमान के बजाय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हो।
क्या न करें
समूह के उत्साह में अपनी बचत या पढ़ाई से जुड़ा फैसला न बदलें। शर्तें पढ़े बिना अग्रिम रकम देने और अपनी क्षमता जांचे बिना दूसरों की जिम्मेदारी स्वीकार करने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र