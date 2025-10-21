Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 22 अक्टूबर: आज पैसे उधार देने से बचें, ऑफिस की गॉसिप से बचें

संक्षेप: Aries Horoscope Today 22 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Tue, 21 Oct 2025 07:04 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 22 अक्टूबर 2025: जब आप क्लियर शब्दों के साथ काम करते हैं, तो एक नई शुरुआत प्रगति लाती है। अभी के छोटे प्रयास बाद में कार्यों को आसान बना देते हैं। दयालु लोगों पर भरोसा करें, एक शांत योजना बनाए रखें। परिणाम तक पहुंचने के लिए छोटी-छोटी मुश्किलों को मुस्कुराते हुए पार करें। ईमानदार, और धैर्यवान बने रहें। मार्गदर्शन के लिए तैयार रहें।

मेष लव लाइफ: आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम से बात करें और अपने साथी की छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मिलते समय मुस्कुराएं और अपनी रुचि दिखाएं। चाय पीने या शांत सैर जैसी मुलाकात की योजना बनाएं। आसान कार्य और मधुर वाणी बनाए रखें। कठोर शब्दों से बचें। शांति चुनें।

करियर राशिफल: ऑफिस में छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें एक-एक करके पूरा करें। आपके कदम और निरंतर प्रयास दूसरों को दिखाएंगे कि आप विश्वसनीय हैं। सहकर्मियों के साथ छोटी-छोटी अपडेट साझा करें ताकि योजनाएं आगे बढ़ें। कॉन्फिडेंस से बोला गया हर एक आइडिया आज सम्मान जीत सकता है। ऑफिस की गॉसिप में शामिल होने से बचें। दयालु और विनम्र रहें। अगर आपको मदद की जरूरत है, तो किसी सीनियर या विश्वसनीय दोस्त से पूछें। सफलता अब नए अवसर खोलेंगी और आपके निरंतर काम के लिए तारीफ हासिल करेंगी।

फाइनेंशियल लाइफ: जब आप स्मार्ट डिसीजन लेते हैं तो धन संबंधी मामले स्टेबल रहते हैं। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और अचानक की गई खरीदारी से बचें। सप्ताह के लिए बजट तनाव को कम करेगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां बचत करनी है। अगर आप कोई छोटा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो फैक्ट्स को पढ़ें और किसी विश्वसनीय दोस्त से सलाह लें। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। जरूरी बिलों के लिए पैसे बचाकर रखें। आज की छोटी-छोटी बचत बाद में आराम में बदल जाती है और सुरक्षित महसूस कराती है।

सेहत राशिफल: अपने मन को शांत करने और मूड को बेहतर बनाने के लिए छोटी, हल्की सैर करें। गहरी सांस लें। एनर्जी बढ़ाने के लिए ताजे फलों और सब्जियों के साथ हल्का, सादा भोजन करें। देर रात भारी भोजन से बचें और दिन में पर्याप्त पानी पिएं। थोड़ा आराम या दस मिनट के लिए सांस लेने से तनाव कम करने में मदद मिलेगी। अपने शरीर की सुनें और थक जाने पर एक्टिविटी बंद कर दें। छोटे कदम आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
