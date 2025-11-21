मेष राशिफल 22 नवंबर : मेष राशि वाले आज कर सकते हैं नई शुरुआत, काम तेजी से होंगे पूरे

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 22 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों का आज मन हल्का और ऊर्जावान रहेगा।

Fri, 21 Nov 2025 08:40 PM

Aries Horoscope Today 22 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आपका मन हल्का और ऊर्जावान रहेगा। नए काम शुरू करने का उत्साह बनेगा, दोस्तों से जुड़ने में मजा आएगा और छोटी-छोटी दिक्कतें भी आप आराम से संभाल लेंगे। दिनभर छोटे-छोटे अच्छे फैसले आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे और शाम तक कुछ छोटी खुशियां भी मिलेंगी।

लव राशिफल: आज रिश्तों में गर्मजोशी और साफ बात करने का मौका मिलेगा। किसी खास को छोटी-छोटी बातों से खुश कर सकते हैं। जैसे- एक प्यारा मैसेज, छोटी मदद या दिल से कही बात। पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें, इससे भरोसा और मजबूत होगा। अगर सिंगल हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाएं या किसी हल्की-फुल्की एक्टिविटी में शामिल हों। जल्दबाजी न करें, प्यार धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा तो बेहतर चलेगा।

करियर राशिफल: काम का दिन अच्छा है। जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे समझदारी और शांत दिमाग से पूरा कर पाएंगे। एक साफ प्लान बनाकर चलेंगे तो समय पर काम निपट जाएगा। जहां कठिनाई लगे, मदद मांगने में हिचकें नहीं। आज लोग आपका साथ देंगे। छोटी-छोटी गलतफहमियों से बचें। आपका शांत व्यवहार आपकी छवि को मजबूत करेगा और आगे नए मौके भी मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज आपका व्यवहार समझदारी भरा रहेगा। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा फायदा देगी। किसी भी ऑफर या खर्च को सोच-समझकर ही करें। बिल, पेमेंट या रिकॉर्ड एक बार चेक कर लें ताकि कोई गड़बड़ न हो। घरवालों से पैसों पर खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा। आज लिया गया एक छोटा-सा सही फैसला आने वाले दिनों में चिंता कम करेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, बस छोटी-छोटी आदतों का ध्यान रखें। थोड़ा टहलें, पानी पिएं और देर रात भारी खाना न खाएं। हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांसें लेने से तनाव कम होगा। अगर मन में कुछ भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लें। छोटे-छोटे हेल्दी फैसले आपको दिनभर तरोताजा रखेंगे और हफ्ते भर के लिए अच्छी ऊर्जा देंगे।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

