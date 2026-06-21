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मेष राशिफल 22 जून: मेष राशि आज तुरंत पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 22 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 जून 2026 का दिन- 

मेष राशिफल 22 जून: मेष राशि आज तुरंत पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 22 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 22 जून: किसी जरूरी बिल, ट्रैवल टाइम या मीटिंग का अलर्ट पहले ही देख लें। दिन की रफ्तार ठीक रहेगी, लेकिन छोटी लापरवाही शाम तक टेंशन दे सकती है। सोमवार को चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में है और सुबह के शांत हिस्से में निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो काम पिछले कुछ दिनों से अटका था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिख सकता है। नौकरी करने वालों में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। बात कहने का ढंग साफ रहेगा, इसलिए कॉल, फॉलोअप और छोटे फैसले समय पर कर लें। शिक्षा के मामले में भी ध्यान टिकेगा। किसी टेस्ट, इंटरव्यू या प्रैक्टिकल तैयारी में मन लगा रहेगा। घर या रिश्तेदारी में कोई छोटा कार्यक्रम बन सकता है। उसमें आपकी मौजूदगी अच्छी लगेगी। कारोबारी लोगों को काम बढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा की संभावना बने तो कागज और टाइमिंग दोबारा देख लें। खिलाड़ियों के लिए मेहनत का सम्मान मिलने का योग बन रहा है। कोई छोटी उपलब्धि भी मन बढ़ाएगी। एक बात याद रखें, देर दोपहर में जल्दबाजी से गलती होने की संभावना है। छोटी बात पर परेशान न हों, दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में है।

मेष राशि आज तुरंत पैसा लगाने से बचें, पढ़ें आज का मेष राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव आज काम आएगा, बस बोलने में नरमी रखें। परिवार के बीच आपकी बात सुनी जाएगी। अगर घर में किसी कार्यक्रम की तैयारी है तो जिम्मेदारी बांटकर चलें। साथी के साथ समय कम मिले तो भी एक साफ बातचीत बहुत काम करेगी। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे जल्दी न करें, पहले सामने वाले की बात ध्यान से समझें। भाई या दोस्त की मदद किसी फोन कॉल के जरिए करनी पड़ सकती है। माता पिता के साथ बैठकर दो जरूरी बातें साफ कर लेना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या खेल से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। छोटी दूरी या कम समय के कारण रिश्ते कमजोर नहीं होंगे, यह भरोसा रखें।

करियर राशिफल

ऑफिस में आपका कामकाज व्यवस्थित रहेगा। मीटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या टीम के बीच समन्वय जैसे काम आत्मविश्वास से पूरे होंगे। सुबह का समय खास तौर पर उपयोगी है। जिस फाइल या मेल का जवाब टाल रहे थे, उसे पहले निपटा दें। इससे बाद का दबाव घटेगा। जो लोग सर्विस में हैं, वे अपने काम का सही क्रेडिट लेने से पीछे न हटें। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन मजबूत है। पढ़ाई में जो विषय कठिन लग रहा था, उसमें समझ बन सकती है। अगर कोचिंग, एग्जाम फॉर्म या डॉक्यूमेंट जमा करने का काम है तो आज उसे पूरा करना अच्छा रहेगा। कारोबारियों के लिए विस्तार की सोच बनेगी। बाहर के क्लाइंट से बात, नई जगह संपर्क या सप्लाई बढ़ाने पर काम हो सकता है। बस बिना पक्का हिसाब किए किसी वादे में न फंसें। खिलाड़ियों को अभ्यास का अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सम्मान की संभावना है, पर तैयारी ढीली न करें।

धन राशिफल

पैसे के मामले में दिन संभला हुआ है। नियमित आय के साथ कुछ जरूरी खर्च भी सामने आएंगे। बिजली, इंटरनेट, कार्ड या किसी सर्विस का बिल पेंडिंग है तो उसे आज निपटा दें। इससे बाद की भागदौड़ बचेगी। कारोबार में यात्रा या संपर्क बढ़ाने पर खर्च हो सकता है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य साफ है तो लाभ आगे मिल सकता है। किसी जानकार की बात सुनकर तुरंत पैसा लगाने से बचें। आज फायदा मेहनत और व्यवस्था से बनेगा, शॉर्टकट से नहीं। परिवार के लिए किया गया खर्च बेकार नहीं जाएगा। छोटी बचत अलग रखने की आदत आगे सुकून देगी।

सेहत राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी और मन में उत्साह रहेगा। फिर भी दिन भर दौड़भाग के बीच पानी कम पीना या खाना बहुत देर से लेना परेशानी दे सकता है। बाहर निकलना हो तो बैग में पानी की बोतल और कोई हल्का स्नैक रख लें। गर्दन और कंधों में खिंचाव हो तो दो मिनट का स्ट्रेच करें। अगर खेलकूद करते हैं तो वार्मअप छोड़ने की गलती न करें। अच्छी बात यह है कि शरीर साथ देगा, बस दिनचर्या थोड़ी संभालकर रखें।

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आज की सलाह- सुबह के शांत समय में जरूरी कॉल, बिल और मीटिंग की सूची पहले तय कर लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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