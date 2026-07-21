मेष राशिफल 22 जुलाई: मेष राशि आज पैसों के मामले में ये काम रहेगा फायदेमंद, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 22 जुलाई: मेष राशि आज पैसों के मामले में ये काम रहेगा फायदेमंद, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 22 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 22 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 22 जुलाई: दिन का केंद्र रिश्ते, तालमेल और साझा फैसले रहेंगे। लोगों के साथ चलने की जरूरत महसूस होगी। अकेले सब संभालने की जिद छोड़ेंगे तो काम हल्का लगेगा। जीवनसाथी, पार्टनर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मिल सकती है। घर और मन से जुड़े मामलों पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु का असर आपको भीतर से स्थिर होना सिखा रहा है। परिवार की किसी बात पर आपका मत जरूरी माना जा सकता है। बातचीत में मिठास रखें, क्योंकि मंगल वाणी को थोड़ा तेज बना सकता है। दोपहर के बाद कोई लंबित बात साफ करने का मौका मिलेगा। मन में हल्का रोमांटिक मूड भी बना रह सकता है, इसलिए छोटी खुशियों को टालें नहीं। बच्चों, रचनात्मक काम या अपने किसी शौक से राहत मिलेगी। बस एक बात याद रखें, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। थोड़ी नरमी और थोड़ा धैर्य दिन को ज्यादा संतुलित बना देगा।
मेष राशि आज पैसों के मामले में ये काम रहेगा फायदेमंद, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में सहयोग का भाव अच्छा रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से दूरी, रूठना या छोटी गलतफहमी चल रही थी, तो उसे सुलझाने की शुरुआत हो सकती है। साथी आपकी बात सुनेगा, लेकिन लहजा ठीक रखना होगा। रोमांस के लिए दिन ठीक है। साथ बैठकर साधारण बातों पर भी अच्छी बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों को किसी के स्वभाव में भरोसा और परिपक्वता आकर्षित कर सकती है। परिवार की महिलाओं के प्रति सम्मान और नरम व्यवहार रखें। उनसे मिली सलाह काम की साबित हो सकती है।
करियर राशिफल
पढ़ाई में फोकस लौटाने का अच्छा समय है। जो विषय अटक रहा था, उसमें किसी शिक्षक, दोस्त या गाइड की मदद से समझ बेहतर हो सकती है। बुध की चाल के कारण पुराने नोट्स, मेल, मैसेज या दस्तावेज दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। ऑफिस में टीमवर्क से लाभ होगा। पार्टनरशिप वाले काम में नई चर्चा या ऑफर आ सकते हैं, लेकिन हर शर्त पढ़कर ही आगे बढ़ें। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट बातचीत में आपकी बात असर छोड़ेगी, बस जल्दीबाजी से बचें। व्यापार करने वालों के लिए सहयोग से बढ़त का संकेत है। नई दिशा मिलेगी, पर कदम नापकर रखना बेहतर रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। बचत की सोच मजबूत हो सकती है और परिवार के लिए कुछ रकम अलग रखने का मन बनेगा। नियमित आय से राहत मिलेगी। हालांकि जोखिम भरे निवेश, अनुमान के आधार पर पैसा लगाने या किसी की बातों में आकर फैसला करने से बचें। खर्च बहुत बड़ा नहीं दिखता, पर छोटे-छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। साझा खर्च का हिसाब साफ रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाहर की तली-भुनी चीजें कम लें। पानी पर्याप्त पिएं। हल्की कसरत, टहलना या स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी। मानसिक राहत के लिए स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें। अगर दिन भर लोगों के बीच रहना है, तो शाम को खुद के लिए थोड़ी शांत जगह जरूर निकालें।
आज की सलाह: बात मनवाने से पहले सामने वाले की सुविधा और भावना को भी बराबर जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र