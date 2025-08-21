Aries Horoscope Today 22 August 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 22 अगस्त: आज रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 22 August 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions

मेष राशिफल 22 अगस्त: आज रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 22 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 21 Aug 2025 08:03 PM
share Share
Follow Us on
मेष राशिफल 22 अगस्त: आज रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें

Aries Horoscope Today 22 August 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन एनर्जी और सिंपल जीत लेकर आया है। एक समय में एक ही टास्क पर फोकस करें और रिएक्ट देने से पहले सुनें और जेंटल शब्दों का चयन करें। छोटी कोशिश भरोसा लाते हैं। आपको धीरे-धीरे लीड करने और छोटी-छोटी परेशानियों को हल करने और जल्द ही एक बेहतर परिणाम की दिशा में लगातार ग्रोथ पर गर्व महसूस करने के मौके मिलेंगे।

मेष लव राशिफल- आज आपकी गर्मजोशी भरी एनर्जी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में मदद करती है। ईमानदारी से लेकिन धीरे से बोलें और बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। दया से भरे छोटे-छोटे टास्क मायने रखते हैं- एक मैसेज, एक स्माइल या एक मददगार इशारा। सिंगल मेष राशि वाले आज किसी साझा एक्टिविटी से किसी से मिल सकते हैं। कपल फिर से जुड़ने के लिए एक साथ कुछ पल बिताने की प्लानिंग बना सकते हैं। जल्दबाजी से बचना चाहिए, धैर्य मजबूत रिश्ता बनाएगा।

ये भी पढ़ें:21 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

मेष करियर राशिफल- आपका वर्कडे एक्टिव नजर आएगा। खत्म करने के लिए एक क्लियर टास्क पर फोकस करें। बड़े कामों को छोटे-छोटे भागों में बांटें और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। किसी कलीग से मदद मिल सकती है- बिना ईगो के इसे स्वीकार करना चाहिए। गुस्से के बजाए शांत फैक्ट्स के साथ बात करना चाहिए। रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, लगातार कोशिश आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाता है। दोपहर के लिए एक तुरंत प्लान स्ट्रेस कम रखेगा।

मेष आर्थिक राशिफल- अगर आप चीजों को सिंपल रखते हैं तो पैसा स्थिर लगता है। आज छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें- कॉफी और एक्स्ट्रा चीजें जुड़ सकती हैं। अगर कोई ऑफर बहुत तेज या अस्पष्ट लगता है, तो रुकें और डिटेल पढ़ें। कमाई का एक छोटा सा मौका किसी छोटे से एक्स्ट्रा टास्क या किसी फ्रेंड की हेल्प से सामने आ सकता है। किसी भी अतिरिक्त नकदी को खर्च करने के बजाए उसे थोड़ा बचाकर रखना चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ प्लानिंग शेयर करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 30 अगस्त से इन राशियों के आएंगे शुभ दिन

मेष सेहत राशिफल- आपकी एनर्जी स्थिर है लेकिन अंतहीन नहीं, जब आपका शरीर कहे तो आराम करना चाहिए। बार-बार पानी पिएं और सिंपल व संतुलित भोजन करना चाहिए। स्ट्रेचिंग और वॉक के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लेना चाहिए, यहां तक ​​कि पांच मिनट भी मदद करते हैं। गहरी सांस मन को शांत करती हैं, किसी टास्क से पहले कुछ धीमी सांसें लेने की कोशिश करें। देर रात भारी स्क्रीन से बचना चाहिए और हल्की नींद का लक्ष्य रखना चाहिए। आज छोटे-छोटे हेल्दी ऑप्शन थकान को रोकते हैं और आपके मूड को ब्राइट रखते हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने